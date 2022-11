Delusione per i telespettatori: Il Paradiso delle Signore non andrà in onda

I telespettatori proprio non si aspettavano un’uscita di scena così veloce eppure devono far fronte all’assenza de Il Paradiso delle Signore

A mani basse una delle fiction Rai più amate dai telespettatori, a partire da quando aveva la sua edizione serale, fino alla programmazione quotidiana che da un po’ di anni accompagna tutti i fan affezionati.

Il Paradiso delle Signore accresce la sua popolarità con gli anni, a partire da quando l’appuntamento era settimanale e serale, per finire a ormai da un po’ di anni in cui non c’è più questo tipo di programmazione, ma la messa in onda è quotidiana e sempre nella stessa fascia oraria. Tuttavia, per un po’ i fan della soap opera tutta italiana dovranno pazientare perché per un po’ di tempo il palinsesto subirà una variazione che priverà tutti i telespettatori di vedere le vicende del magazzino di Milano.

È questo quanto svelato da TV Sorrisi e Canzoni, che ha spiegato come il consueto appuntamento con la soap pomeridiana di Rai1 sarà sospeso per ben due settimane: dal 29 novembre al 10 dicembre. Come sta accadendo in questi giorni, tutto è fatto per lasciare spazio ai Mondiali di Calcio 2022 che si giocano in Qatar fino al 20 dicembre e che adesso entrano nel vivo dopo la prima fase a gironi. La Rai ha infatti deciso di spostare sul primo canale i match delle ore 16, fascia oraria in cui solitamente va in onda la soap.

Il Paradiso delle Signore, quando riprende e quando vengono recuperate le puntate

Ça va sans dire che la sosta è solo temporanea e in ottica Mondiali, perché la soap opera riprenderà lunedì 12 dicembre la consueta programmazione della settima stagione della serie, occupando nuovamente il suo posto nel palinsesto di Rai Uno, subito a seguito del talk show di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Le puntate persone in queste due settimane saranno poi recuperate durante le festività natalizie. Gli altri anni, infatti, la soap opera si fermava durante le feste di Natale, questa volta sarà diverso e la soap andrà in onda anche durante le feste.