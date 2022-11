WhatsApp, attenzione alla vostra privacy: in questo modo può essere compromessa

Anche WhatsApp nasconde le sue insidie e la privacy è fondamentale se non si vuole inciampare in fastidiosi incidenti burocratici

È risaputo che l’applicazione di messaggistica nasconde insidie non da poco, specialmente nelle cosiddette catene di Sant’Antonio che nascondono non pochi hacker pronti a rubarci i dati. Adesso è sorta un’altra problematica.

WhatsApp diventa sempre più rischioso. Adesso si è scoperto che il problema non sono soltanto le chat ed eventuali link in allegato che ci conducono verso la strada della truffa, ma bisogna prestare particolare attenzione anche alla foto profilo che scegliamo di utilizzare che, per quanto ci sembra di usarla in ‘intimità’ può finire in mani sbagliate.

Notoriamente gli hacker eludono qualsiasi tipo di regola pur di catturare dati che possono essere utili per un proprio tornaconto. WhatsApp non è il massimo della sicurezza in merito alle regole della privacy, a differenza di Instagram e TikTok che stanno implementando settimana dopo settimana le regole stringenti affinché nessun utente possa avvertire disagio nell’utilizzare le piattaforme. A differenza proprio dei sue sopracitati social network, c’è il fatto che gli utenti Whatsapp possono visualizzare a schermo intero le foto profilo anche di eventuali sconosciuti e da queste possono anche eseguire screenshot senza limitazione alcuna.

WhatsApp e la pericolosità della foto profilo: attenti alla privacy

C’è chiaramente un metodo per difendere la propria privacy e garantire la massima sicurezza anche alle nostre immagini del profilo, così che la nostra identità non sia sbandierata ai quattro venti online. C’è la possibilità di cancellare definitivamente l’immagine dal nostro account WhatsApp, oppure, in alternativa cambiare la privacy di coloro che possono vederla: grazie alle opzioni del menù Impostazioni, hanno anche la possibilità di condividere le immagini del profilo con i soli contatti nella rubrica dello smartphone.

Le segnalazioni di furti d’identità o profili fake sono aumentati negli ultimi tempi, proprio a causa di questa leggerezza da parte di WhatsApp che, come abbiamo visto, può essere tranquillamente tamponata. È sempre bene sostenere la propria identità digitale proprio per il numero spropositato di malintenzionati pronti a rubarci ogni dato per un proprio tornaconto.