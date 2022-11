Isola dei Famosi 2023, spunta un nome pazzesco: in Honduras ci sarà anche lei. Cominciano le grandi manovre per il caast del reality

Il futuro della prima serata su Canale 5 almeno fino a giugno è già segnato, almeno un paio di giorni a settimane. Perché il Grande Fratello Vip 7 ci farà compagnia sino alla fine di marzo e dalla settimana successiva darà spazio all’Isola dei Famosi 2023.

Nessuna sorpresa, perché il ritorno de La Talpa in prima serata sulla rete regina in casa Mediaset è stato rinviato all’autunno del prossimo anno. E nessun ribaltone perché a condurre il reality tra Milano e l’Honduras sarà ancora Ilary Blasi pronta a tornare dopo la bufera della separazione da Francesco Totti.

Ci sono ancora cinque mesi prima del via, ma in realtà le grandi manovre per il cast della prossima edizione sono cominciare da tempo. Ora però è spuntato fuori un nome clamoroso, svelato in anteprima dal settimanale ‘Vero’.

É quello di Pamela Prati che sarebbe èpronta a fare doppietta dopo essere uscita da poco dalla casa del GF Vip 7. Non tutti lo ricorderanno, ma in effetti la showgirl sarda era già stata scelta per il cast dell’edizione 2016. Poco prima del via, però, aveva rinunciato.

Intervistata all’epoca da Silvia Toffanin a Verissimo aveva anche spiegato i motivi della sua scelta, per molti strana: “Soffro di claustrofobia cronica, quindi non sono riuscita a superare la paura di prendere l’aereo. Avevo già firmato e seguito un corso per cercare di superare la paura del volo, ma arrivata a Fiumicino, davanti all’aereo ho avuto una crisi di panico e mi hanno dovuto portare al pronto soccorso dell’aeroporto”.

Isola dei Famosi 2023, spunta un nome pazzesco: le altre candidature per il reality

Sembra strano che sei anni dopo abbia superato tutte le sue paure. Ma forse Pamela, dopo aver rilanciato la sua immagine nel reality condotto da Alfonso Signorini, ora ha voglia di rimettersi in gioco anche contro i suoi fantasmi.

Non è però l’unico nome che balla in questi giorni tra i possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. Nuovo Tv ha lanciato un’altra candidatura forte, quella di Veronica Cozzani. Dopo la partecipazione dei tre figli (Belen, Cecilia e Jeremias) e del marito Gustavo, ora la signora Rodriguez andrà colmare la lacuna. Ha sempre detto di non essere interessata, vedremo se avrà cambiato idea.

E poi ci sono altre candidature forti. Come quella di Dayane Mello che tornerebbe all’Isola dopo che nella sua precedente partecipazione era stata eliminata in soli 7 giorni. Ma anche Alessia Macari, l’ex Ciociara di Avanti un altro! Che ha vinto la prima edizione del Grande Fratello Vip. Infine Loredana Lecciso e la figlia, Jasmine Carrisi.