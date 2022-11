Riccardo Guarnieri, il gesto eloquente con Ida Platano: cosa ha fatto dopo la Scelta

La Scelta di Ida Platano a Uomini e Donne era un evento atteso da moltissimo tempo: tutti speravano di vederla uscire insieme a Riccardo Guarnieri, ma lei ha scelto Alessandro Vicinanza. Ecco la reazione del cavaliere pugliese.

Da quando è arrivata nel 2018 a Uomini e Donne ha polarizzato le opinioni degli spettatori ed anche della spumeggiante Tina. Ida Platano si è dimostrata sicuramente capace di conquistare facilmente i cavalieri del parterre del Trono Over, ma il pubblico le si è spesso rivoltato contro, puntando il dito contro la sua presenza in studio per molti anni.

In tanti sono anche convinti che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si fossero messi d’accordo su tutto, in modo da prolungare la presenza a Uomini e Donne ed i guadagni con eventuali sponsor. Mentre il pubblico era distratto dai continui attacchi di Roberta Di Padua e dalle insinuazioni di Riccardo Guarnieri, la dama siciliana ha deciso di fare la sua Scelta.

Uomini e Donne, cosa è successo dopo la Scelta

Dopo essersi seduta al centro dello studio di Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza, Ida Platano ha rievocato le numerose “emozioni forti” che i due stanno vivendo nelle ultime settimane. Ecco perchè la parrucchiera ha voluto lasciare il programma insieme al cavaliere campano, dopo aver dichiarato più volte di aver dimenticato il suo ex.

Dopo la Scelta di Ida, Maria De Filippi ha subito voluto chiedere a Riccardo cosa ne pensava del fatto che la donna per cui era tornato stava abbandonando lo studio. L’immediata risposta di Guarnieri è stata che lui ormai ha maturato talmente tanta indifferenza che l’addio della Platano sembrava non turbarlo minimamente.

Riccardo Guarnieri scrive un messaggio ad Ida Platano: ecco perchè

In realtà, Riccardo Guarnieri si era accorto che stava perdendo Ida Platano, ed aveva fatto un ultimo disperato tentativo. La puntata della Scelta della dama siciliana è stata registrata all’inizio di novembre. Il 22 di novembre, invece, la Platano e Vicinanza sono tornati insieme durante le nuove registrazioni del programma in qualità di ospiti.

Secondo le anticipazioni del giornalista Lorenzo Pugnaloni, Riccardo si sarebbe messo a piangere nel sentire Ida e Alessandro decantare la loro felicità. Ad un certo punto, avrebbe anche abbandonato lo studio per questo motivo. Vicinanza avrebbe inoltre rivelato che Guarnieri avrebbe inviato un messaggio “provocatorio” alla Platano. Secondo il cavaliere pugliese, in realtà, aveva scritto ad Ida solo per cercare un chiarimento.

Scorrendo l’immagine qui sotto si può vedere il video della Scelta di Ida Platano, che è uscita dallo studio di Uomini e Donne insieme ad Alessandro Vicinanza: