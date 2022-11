Il Paradiso delle Signore, arriva uno stop inatteso: sta per succedere. Nonostante il grande successo della soap, la Rai ha deciso

Una corazzata quasi invincibile. Questo è diventato negli ultimi due anni Il Paradiso delle Signore, una delle più belle sorprese della Rai. Perché la soap ambientata negli anni ’60 grazie alla collocazione nel Pomeridiano di Rai 1 piace.

Lo dimostrano gli ascolti tv, con una media di 1,7 milioni di spettatori tutti i gioirni nonostante la concorrenza delle soap e poi di Uomini e Donne su Canale 5. Una scommessa vinta ma che che adesso si deve fermare e non è una bella sorpresa per i fan.

Colpa dei Mondiali di calcio 2022, un’esclusiva Rai. Da oggi infatti il programma vedrà almeno 3, se non 4 partite di calcio tuitti i giorni e in particolare c’è quella delle 14. Per questa settimana Il Paradiso delle Signore sarà salvo. Ma dalla prossima andrà in quarantena, tornando soltanto lunedì 12 dicembre.

Inoltre da lunedì 21 novembre L’Eredità su Rai 1 comincerà alle 18.10, anticipando di oltre mezz’ora, mentre il Tg1 delle 20 inizierà 19.20. E con la partita serale alle 20 italiane, salterà anche Soliti Ignoti – Il ritorno che rivedremo solo l’8 dicembre. Infine sabato 26 novembre Ballando con le Stelle inizierà alle 22.00 e non alle 20.35

Se qualcuno crede che la decisione della Rai di sospendere Il Paradiso delle Signore sia un dispetto al pubblico, basta controllare il programma delle partite sulla Rai nella prima fase dei Mondiali.

21 novembre

Inghilterra-Iran Gruppo B – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Senegal – Olanda Gruppo A – ore 17.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Stati Uniti – Galles Gruppo B – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

22 novembre

Argentina – Arabia Saudita Gruppo C – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Danimarca-Tunisia Gruppo D – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Messico-Polonia Gruppo C – ore 17.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Francia-Australia Gruppo D – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

23 novembre

Marocco-Croazia Gruppo F – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Germania-Giappone Gruppo E – ore 14.00 Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Spagna-Costa Rica Gruppo E – ore 17.00 Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Belgio-Canada Gruppo F – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

24 novembre

Svizzera-Camerun Gruppo G – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Uruguay-Corea del Sud Gruppo H – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Portogallo-Ghana Gruppo H – ore 17.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Brasile-Serbia Gruppo G – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

25 novembre

Galles-Iran Gruppo B – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Qatar-Senegal Gruppo A – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Olanda-Ecuador Gruppo A – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Inghilterra-Stati Uniti Gruppo B – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

26 novembre

Tunisia-Australia Gruppo D – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Polonia-Arabia Saudita Gruppo C – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Francia-Danimarca Gruppo D – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Argentina-Messico Gruppo C – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

27 novembre

Giappone-Costa Rica Gruppo E – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Belgio-Marocco Gruppo F – ore 14.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Croazia-Canada Gruppo F – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Spagna-Germania Gruppo E – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

28 novembre

Camerun-Serbia Gruppo G – ore 11.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Corea del Sud-Ghana Gruppo H – ore 14.00 su Rai 2 e in streaming su RaiPlay

Brasile-Svizzera Gruppo G – ore 17.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Portogallo-Uruguay Gruppo H – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

29 novembre

Ecuador-Senegal Gruppo A – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Olanda-Qatar Gruppo A – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Galles-Inghilterra Gruppo B, ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Iran-Stati Uniti Gruppo B, ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

30 novembre

Australia-Danimarca Gruppo D – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Tunisia-Francia Gruppo D – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Polonia-Argentina Gruppo C – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Arabia Saudita-Messico Gruppo C – ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

1 dicembre

Croazia-Belgio Gruppo F – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Canada-Marocco Gruppo F – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Giappone-Spagna Gruppo E – ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Costa Rica-Germania Gruppo E – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

2 dicembre

Ghana-Uruguay Gruppo H – ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Corea del Sud-Portogallo Gruppo H – ore 16.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay

Serbia-Svizzera Gruppo G – ore 20.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay

Camerun-Brasile Gruppo G – ore 20.00 su Rai Sport e in streaming su RaiPlay