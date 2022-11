Un posto al sole, Roberto Ferri diviso fra due Marina: “Il più romantico è lui”

Uno degli attori più amati di Un posto al sole, Roberto Ferri, si divide fra sua moglie ed un’altra Marina. Ecco alcuni dei retroscena sul protagonista della soap opera che sono emersi nel corso di un’intervista.

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 21 al 25 novembre rivelano che Roberto Ferri, in partenza per Londra, riceverà una doppia sorpresa. Il rapporto con Marina Giordano si troverà ad un delicato punto di svolta, dopo le vicissitudini con Fabrizio Rosato. Anche Eugenio, dopo i bei momenti trascorsi con la moglie, cercherà di riconquistarla.

È curioso scoprire che nella vita dell’attore di Roberto Ferri ci sono in realtà due Marina: una è la moglie nella vita reale, l’altra è la compagna che incontra praticamente quasi ogni giorno sul set di Un posto al sole. Nel corso di un’intervista al settimanale TeleSette, uno degli attori più amati della soap opera ha voluto rivelare alcuni retroscena.

Roberto Ferri diviso fra due Marina: “Mia moglie è tutto”

Come gli spettatori più affezionati di Un posto al sole sapranno, l’attore che interpreta Roberto Ferri nasce in una famiglia di artisti. Riccardo Polizzy Carbonelli, infatti, è il nipote del pianista de I Romans, Ignazio. Nonostante sia noto soprattutto per il suo ruolo nella soap, ha un’importante carriera anche come attore cinematografico e doppiatore.

Riccardo Polizzy Carbonelli si è sposato il 13 aprile 2006 nella chiesa sconsacrata del Circo Massimo, a Roma. La relazione dell’attore che interpreta Roberto Ferri con Marina Lorenzi era iniziata cinque anni prima. Lui ha spiegato che, come in Un posto al sole, era abbastanza tormentato e non sapeva se poteva “lanciarsi“. Lei pensava di non piacergli.

“Mi ci è voluto del tempo per darle il primo bacio”: il tenero racconto

Era il 2001 quando Riccardo Polizzy Carbonelli decise finalmente di fare il primo passo e si fidanzò con Marina. I due sono colleghi, ed in particolare la Lorenzi lavora soprattutto come attrice teatrale. L’attore di un posto al sole ha parole al miele per la moglie: “È sempre presente nei momenti importanti con il suo cuore e la sua anima bellissima“.

La coppia vive a Roma, ma Riccardo Polizzy Carbonelli passa molto tempo a Napoli per le registrazioni di Un posto al sole. L’attore che interpreta Roberto Ferri rivela che la moglie non gli fa pesare le sue assenze, e pensa a tutto lei. Marina Lorenzi ribatte che suo marito è un vero romantico: prepara la colazione e lascia piccoli regali, biglietti e pupazzini.

Ecco il video di un divertente siparietto fra Nina Soldano (Marina Giordano) e Riccardo Polizzy Carbonelli (Roberto Ferri):