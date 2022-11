Raffaella Carrà, polemica finita: “Conta quello che ha rappresentato per me”. Ospite a Verissimo, Lorella Cuccarini chiarisce tutto

Nonostante siano passati più di sedici mesi dalla sua morte, Raffaella Carrà continua a popolare i ricordi del pubblico ma anche dei suoi colleghi. Perché sono molti quelli che oggi fanno televisione ad avere lavorato con lei anche se non tutti sono rimasti soddisfatti.

Una clamorosa polemica, che buona parte del pubblico ricorda ancora, era scoppiata sette anni fa quando Raffaella, insieme a Sergio Japino, aveva ideato il talent show Forte forte forte su Rai 1. Era prevista una giuria composta da quattro personaggi famosi, legati al mondo della tv ma non solo. E tra loro doveva esserci anche Lorella Cuccarini che invece sparì dal cast.

Insieme alla Carrà infatti furono presenti il ballerino spagnolo Joaquín Cortés, lo stilista tedesco Philipp Plein e Asia Argento, attrice e regista che tutti conoscono. Un’esclusione che aveva fatto infuriare Lorella, come dimostrava un suo tweet: “La responsabile di tutto questo è uno dei personaggi che più amato della mia infanzia nella mia vita professionale. In 30 anni di carriera non l’avevo mai incontrata ne starò molto lontana che per i prossimi 30”.

Raffaella Carrà, polemica finita: Lorella Cuccarini ora cancella ogni dubbio

Lorella Cuccarini. L’insegnante di Amici 22 ha avuto modo di parlare anche del suo rapporto con Raffaella Carrà e replicare alle diverse critiche che ci sono state. Dopo aver ricordato amici e colleghi del momento dello spettacolo che ci hanno lasciato troppo presto, Lorella ha voluto spendere delle parole sulla regina della televisione, scomparsa il 5 luglio 2021.

A proposito di Raffaella Carrà, Silvia Toffanin ha chiesto a Lorella Cuccarini se fosse dispiaciuta per come hanno parlato di lei e dei suoi dissapori con l’indimenticabile conduttrice: “Ma sai, è chiaro poi che quando succedono queste cose, con il passare del tempo si ricama anche molto rispetto a ciò che si è detto. Per me rimane intatta la grande stima e affetto e amore che io ho avuto per lei. Così come per un’altra icona per me, che è Carla Fracci. Erano un po’ i miei due miti di quando ero piccola. Così diversi, ma tanto simili per capacità, tenacia, carisma e volontà ferrea e umiltà”

Ha precisato Lorella Cuccarini, che ha aggiunto: “Per me ciò che conta è quello che hanno rappresentato per me, poi tutto quello che è il vociare è un rumore di fondo. Un po’ come nella canzone di Jovanotti. ‘La gente mormora, falla tacere praticando l’allegria’. Ecco voglio ricordarmi di loro per quello che hanno rappresentato per me”

Lorella Cuccarini, ospite a Verissimo, ricorda sua mamma Maria, scomparsa nel 2002. “Perdere mia mamma è stato un dramma. Ho sentito proprio il cordone spezzarsi in modo feroce perché mia mamma è andata via in 3/4 giorni, non se lo aspettava nessuno”, dice l’insegnante di Amici.