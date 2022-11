Netflix corre in soccorso degli abbonati: la nuova funzione vi salverà dagli ‘scrocconi’

L’idea dell’emittente Netflix per evitare che gli abbonati più fedeli possano essere attaccati da altri utenti per appigliarsi ai rispettivi account

Novità in vista per gli abbonati Netflix. Ma stavolta non riguarderà aumenti degli abbonamenti o situazioni scomode, come accaduto di recente con il rincaro della piattaforma alla ricerca di stabilità e nuovi numeri.

La nota emittente di serie Tv e film in streaming ha lanciato una nuova funzione, con un preciso intento. Quello di evitare la condivisione assoluta e spesso rubata degli account Netflix, così da frenare l’ondata di ‘scrocconi‘.

La novità in questione è pensata in ottica sicurezza e permetterà agli abbonati di visualizzare tutti i dispositivi collegati al proprio account e decidere se disconnettere o meno da remoto ciascuno di essi.

Come disconnettere i dispositivi utilizzati o altrui dal proprio account Netflix

Pochi passi agevoli e veloci per questa nuova funzione. Basterà recarsi all’interno della sezione account del vostro Netflix tramite visualizzazione web. Dunque cliccare sulla nuova funzione Gestisci accessi e dispositivi.

In questa area sarà velocemente possibile identificare quali dispositivi sono connessi al tuo account Netflix e decidere quali tenere ‘in vita’ e quali invece cancellare per evitare sovrapposizioni sulla visione e soprattutto che qualcuno di poco desiderato utilizzi l’abbonamento senza pagare nulla.

A breve la nuova modalità arriverà anche sui dispositivi targati iOS e Android, offrendo così una gestione ottimale anche in mobilità.

In futuro, i proprietari degli account riceveranno nuove notifiche di accesso tramite e-mail. La nuova funzione sarà particolarmente utile per coloro che sono abbonati ai piani più economici di Netflix, vale a dire Basic e Basic with ads, che consente l’accesso a solo un dispositivo alla volta. Inoltre, dopo aver disconnesso un dispositivo sconosciuto, Netflix consiglia di cambiare la password per una maggiore sicurezza, ma non è necessario.