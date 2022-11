Il Paradiso delle Signore anticipazioni, nuova storia d’amore all’orizzonte

Una nuova storia d’amore rischia di sconvolgere Il Paradiso delle Signore. Infatti la trama finirà per sorprendere i telespettatori: cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore torna a sorprendere tutti i telespettatori. Infatti nel corso delle prossime puntate ci sarà una nuova storia d’amore destinata a stupire tutti: le anticipazioni sulla soap opera Rai.

Anche questa settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai. Le ultime anticipazioni spuntate in rete riguardano le puntate che andranno da lunedì 21 a venerdì 25 novembre. Stando a quanto spuntato fuori ci sarà una spiccata affinità tra Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) che verrà notata da Armando (Pietro Genuardi) e Alfredo (Gabriele Anagni). Così l’assistente di Ferraris si sentirà in dovere di spronare il nuovo contabile del grande magazzino meneghino a farsi avanti con la sarta siciliana.

Così Lamantia deciderà di accettare tale suggerimento e scriverà un biglietto alla giovane Puglisi, invitandola per un appuntamento. Ma nonostante la voglia di Maria di presenziare, un contrattempo renderà impossibile alla ragazza incontrare Vito. Il cavaliere però non si perderà d’animo e inviterà per un secondo appuntamento la compaesana. La storia d’amore tra i due è in fase embrionale, nonostante ciò si vede come alla fine i due potrebbero arrivare a fidanzarsi.

Il Paradiso delle Signore, nuova storia d’amore: riguarda Maria e Vito

Nel corso di questa settima stagione quindi i telespettatori stanno avendo modo di conoscere Vito. Il personaggio è un ragazzo siciliano giunto a Milano che è divenuto il nuovo contabile dell’atelier. Lamantia inoltre si sta dimostrando sempre più interessato alla giovane Maria, tanto che finirà per confessare al Capo magazziniere di essere innamorato dalla stessa. Inoltre tutti i telespettatori sono a conoscenza che il padre di Maria ha organizzato un matrimonio combinato per la figlia scegliendo proprio Lamantia come sposo.

Ad invaghirsi di Vito però potrebbe esserci Roberto, il quale sinora ha sempre fatto il possibile per celare ai più di essere gay. Da tempo il personaggio è innamorato di Vittorio, ma nonostante ciò al momento sarebbe colpito da Lamantia. Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, è possibile che Roberto confessi a Vito di essersi innamorato di lui. Inoltre non è escluso che quest ultimo non ricambi il sentimento. Qualora tale ipotesi dovesse concretizzarsi, Lamantia e Landi potrebbero fidanzarsi segretamente.