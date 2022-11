GF Vip 7, Mediaset cambia di nuovo idea: slitta tutto

Nuovo cambio di programma in vista per il GF Vip 7. Infatti Mediaset ci ha ripensato ed alla fine slitta tutto: la grande novità.

Tutti i telespettatori del GF Vip 7 adesso possono esultare. Infatti il reality show si allunga ancora di più rispetto a quanto precedentemente anticipato. A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato il portale Tv Blog. Infatti stando al sito specializzato sono state smentite tutte le voci lanciate da Dagospia, secondo il quale la trasmissione doveva terminare il prossimo 27 marzo.

Anzi sempre secondo Tv Blog la data precisa sarebbe un’altra, con il reality che dovrebbe concludersi il prossimo 3 aprile. Si tratta quindi di un ulteriore prolungamento di poco conto rispetto a quanto anticipato. Una settimana appena, dunque, che lo show di Alfonso Signorini “ruberà” così a chi verrà subito dopo di esso. Infatti Canale 5 dovrebbe passare di reality in reality, con il Grande Fratello Vip che subito passerà il testimone all’Isola dei Famosi.

GF Vip 7, il reality finirà il 3 aprile: tutte le anticipazioni

In linea teorica la prima settimana di aprile dovrebbe essere dedicata all’Isola dei Famosi, che sarà condotta nuovamente da Ilary Blasi. La presentatrice, tra l’altro, farà il suo ritorno in Mediaset alla conduzione di un programma per la prima volta dopo la fine ufficiale della sua storia con Francesco Totti. Infatti si dice proprio che la romana abbia cambiato idea all’ultimo minuto, convinta a condurre il programma dall’amica e collega Silvia Toffanin.

Il prolungamento del Grande Fratello Vip, in ogni caso, non stupisce poi più di tanto. Oramai da tre stagioni i telespettatori sono abituati a vedere il programma prolungato fino al raggiungimento del sesto mese di trasmissione. Inoltre il reality in queste settimane ha visto l’ingresso di sei nuovi concorrenti: Luca Onestini, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Sarah Altobello. La loro entrata però non solo ha creato nuovi equilibri nella casa, ma ha anche porato un focolaio Covid, che ha interrotto la trasmissione.