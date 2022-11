Serie A, lutto improvviso: l’allenatore esce in lacrime

Arriva una bruttissima notizia per i tifosi e per lo stesso allenatore: un grave lutto che nessuno si aspettava e che rovina l’atmosfera di festa

Ieri si è conclusa ufficialmente la prima parte della stagione calcistica 2022-2023, visto che i campionati si fermeranno fino a gennaio prossimo per l’inizio dei Mondiali in Qatar, rassegna dove purtroppo l’Italia non sarà presente.

Una delle partite conclusive di questa prima fase è stata Milan-Fiorentina, match giocato ieri sera a San Siro. Un incontro combattuto e spettacolare, vinto in extremis dai rossoneri per 2-1.

Un successo sofferto che conclude nel migliore dei modi un 2022 fantastico per il Milan, che è tornato a vincere a maggio scorso lo Scudetto. Ma purtroppo non è stata una giornata di festa proprio per tutti.

Stefano Pioli esce in lacrime da San Siro: grave lutto familiare per l’allenatore del Milan

Bruttissima notizia al termine di Milan-Fiorentina per Stefano Pioli. L’allenatore della squadra campione d’Italia in carica ha ricevuto un annuncio davvero terribile proprio allo scoccare del 90′ minuto.

Il tecnico è stato subito avvertito dai dirigenti rossoneri di un tragico ed improvviso lutto in famiglia. Qualcosa di molto grave dunque per Pioli, che infatti ha saltato in maniera insolita le interviste con le TV e la conferenza stampa post-partita.

Il Milan ha fatto sapere che Pioli per motivi strettamente personali e per decisione autonoma ha deciso di rinunciare alle interviste (a cui ha preso parte il dirigente Paolo Maldini) e si è immediatamente messo in viaggio verso Parma, la sua città d’origine.

Ovviamente né il tecnico né l’ufficio stampa del Milan hanno voluto entrare nel dettaglio e chiarire chi riguardasse il lutto. Ma di certo si tratta di una grave perdita per mister Pioli, viste le lacrime con cui ha reagito alla bruttissima notizia.

Una tragedia che rovina un 2022 fino a ieri perfetto per Stefano Pioli e per i suoi tifosi. Negli ultimi undici mesi il Milan si è laureato campione d’Italia (titolo che mancava da 11 anni) ed è anche riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League, dove a febbraio se la vedrà contro il Tottenham di Antonio Conte.