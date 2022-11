Netflix sgancia due bombe! Finalmente arrivano le attesissime serie TV

Novità importanti in settimana per l’emittente Netflix, il servizio streaming più seguito al mondo che vuole riconquistare i propri spettatori

Nelle ultime settimane l’emittente Netflix ha fatto parecchio discutere. In particolare per il lancio dell’abbonamento Base con pubblicità, ovvero il pacchetto da 5,49 euro mensili che viene compensato sul prezzo dall’inserimento di spot pubblicitari durante la visione.

Un ricalcolo delle formule e delle tipologie di abbonamento che certamente ha sorpreso molti utenti ed abbonati. Netflix sta cercando di non perdere numeri e abbonamenti con strategie nuove e calcolate.

Intanto in questi giorni l’emittente, leader mondiale nei programmi in streaming, sta per lanciare due bombe nel proprio enorme palinsesto. Ovvero l’arrivo nel catalogo a disposizione degli abbonati di ben due serie TV attesissime e molto sponsorizzate.

Novembre di fuoco su Netflix: in settimana sbarcano le due nuove serie TV

Dopo il debutto, la scorsa settimana, della quinta stagione di The Crown, serie attualissima che ripercorre il regno di Elisabetta II d’Inghilterra, in questi giorni arriveranno nel palinsesto altri due importanti prodotti.

Tra il 14 ed il 20 novembre sarà fruibile 1899, serie televisiva ad otto puntate scritta e prodotta dagli autori di Dark, già fortunatissima fiction di origine tedesca. Gli amanti del thriller e del sovrannaturale sono in fermento, visto che il trailer di 1899 ha già scatenato la curiosità di molti.

La storia riguarda il viaggio di un piroscafo pieno di migranti a fine ‘800, nell’era dei grandi spostamenti navali. Sulla sua rotta incrocerà una nave alla deriva, apparentemente vuota. Ma all’interno dell’imbarcazione accadrà l’impensabile, tra colpi di scena, visioni e mondi paralleli.

L’altra bomba riguarda una serie TV molto amata dai giovani: in arrivo la sesta stagione di Elite, il teen drama spagnolo che ha già catturato l’attenzione di moltissimi telespettatori nelle stagioni precedenti.

Dopo i fatti del quinto anno, arrivano nuove intriganti trame nel prestigioso istituto scolastico di Las Encinas, dove non mancheranno i consueti drammi. Ostilità, razzismo, lotta di classe e intrecci sentimentali, il tutto nel consueto stile della serie targata Netflix.

Entrambe le serie TV in arrivo nel catalogo Netflix saranno fruibili dagli abbonati al servizio streaming, in totale maniera ‘on demand’, ovvero con la fruizione libera e senza appuntamenti temporali precisi.