Tu Si Que Vales, non lo sapeva nessuno: chi è davvero Giovannino – VIDEO

Chi è davvero Giovannino di Tu Si Que Vales? Ecco alcuni dettagli del disturbatore di Sabrina Ferilli che sono emersi e che non sapeva nessuno.

Mentre il 5 novembre Tu Si Que Vales aveva battuto tutti nella gara degli ascolti, nella serata del 12 novembre c’è stato un incredibile “pareggio” con Ballando con le Stelle. Sia il programma di Maria De Filippi che quello di Milly Carlucci hanno ottenuto il 26% di share televisivo. Nel corso della serata di Canale 5, Gerry Scotti si è anche commosso.

Durante la semifinale, infatti, il noto presentatore Mediaset ha voluto prendersi un attimo per ricordare Piero Sonaglia, l’assistente di studio della Fascino, la casa di produzione di Maria De Filippi. Gerry Scotti si è interrotto un paio di volte per l’emozione, e tutti i giudici si sono alzati in piedi per applaudire e ricordare il collaboratore che ci ha lasciato.

Chi è Giovannino e cosa faceva prima di arrivare in Tv

Da diversi anni ormai a Tu Si Que Vales c’è anche Giovannino, il disturbatore ufficiale di Sabrina Ferilli. È il personaggio più amato dai bambini, ma anche i più grandi lo utilizzano volentieri per i loro meme. A dire la verità, c’è anche una fetta di detrattori per il personaggio, che viene visto come una distrazione dalla gara di Tu Si Que Vales.

In molti si sono sempre chiesti chi è davvero Giovannino, e soprattutto quale sia il suo reale volto. Sorprenderà scoprire che la sua identità non è affatto tenuta nascosta. Il disturbatore di Tu Si Que Vales si chiama Giovanni Iovino. Ha iniziato la carriera come animatore nei villaggi turistici, poi ha fatto diverse esperienze a teatro ed in televisione.

Cosa fa Giovanni Iovino oltre a Tu Si Que Vales: il video in discoteca

Giovannino ha 27 anni ed è originario di Napoli. Insieme al fratello Antonio Iovino fa parte della compagnia teatrale Pipariello di Nola. Ha ottenuto una parte anche in Gomorra, in Pinocchio di Matteo Garrone e Napoli velata di Ferzan Ozpetek. Ha inoltre preso parte a diverse pubblicità, dentro e fuori la televisione.

Quello che forse in molti non si aspettavano è che l’interprete di Giovannino facesse anche le serate in discoteca, dove viene acclamato dalla folla festante. Nel video qui sotto lo si può vedere allo Hub Space Club di Sant’Altimo in Campania mentre balla davanti al pubblico estasiato vestito con un completo bianco.

Ecco un simpatico video di Giovannino dietro le quinte di Tu Si Que Vales: