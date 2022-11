Sanremo 2023, Fedez approda di nuovo al Teatro Ariston? Adesso c’è la conferma

Soltanto due anni fa, Fedez e Francesca Michielin hanno ‘rischiato’ di arrivare all’EuroVision: il cantante milanese approda a Sanremo 2023?

L’edizione vinta dai Maneskin, che hanno portato il nome italiano in tutto il mondo, è stata molto sentita dal cantante milanese che è salito sul palco del Teatro Ariston con una sua vecchia conoscenza. È il momento di riprovarci?

Fedez ha già partecipato al Festival di Sanremo e soltanto di recente, quando nell’edizione vinta dei Maneskin è arrivato secondo insieme a Francesca Michielin. Una gran bella battaglia al vertice che ha visto trionfare la band, ma una gran bella emozione per il cantante milanese che è notoriamente emotivo ed ha deciso di mettersi ugualmente in gioco.

Nelle sue Instagram stories, solo di recente, ha ammesso che ha in grembo una canzone da mettere sul mercato e, commentandola, ha affermato: “Forse esco con una nuova canzone, è una bomba, sarebbe perfetta per Sanremo. Ovviamente quest’anno non posso andarci. Anche perché non riuscirei a reggere tutto il carico d’ansia dell’altra volta”.

Fedez a Sanremo? Quest’anno tocca a Chiara Ferragni

Quest’anno ci sarà uno scambio di ruoli in occasione del Festival di Sanremo. Fedez ha ammesso che non salirà sul palco del Teatro Ariston, anche perché nascerebbe un conflitto di interessi con la presenza di Chiara Ferragni sul palco per la serata iniziale e finale della kermesse. L’anno in cui Fedez è arrivato a Sanremo, Chiara Ferragni era in dolce attesa di Vittoria che è nata poco dopo la fine della kermesse, con la costante paura ed il rischio che la piccola potesse nascere durante l’esibizione del papà. Quest’anno sul divano della casa milanese resterà il rapper e marito dell’influencer, a meno che non deciderà di seguire sua moglie nella sua prima esperienza della kermesse.

Come sempre, i due mostrano di essere molto uniti e di vivere l’uno per l’altra, anche in quest’esperienza la coppia è in costante sostegno l’un l’altro. Per quest’anno Fedez non sembra intenzionato a salire sul palco del Teatro Ariston, chissà che possa tornarci con un’altra meravigliosa canzone.