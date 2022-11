Ballando Con Le Stelle, uno dei favoriti rischia di essere fatto fuori: accusato di essere fascista

Uno dei favoriti di quest’edizione di Ballando Con Le Stelle è stato accusato di essere fascista: è bufera a Rai Uno

Milly Carlucci ed i suoi finiscono nella bufera a causa di una maglietta molto eloquente indossata, per altro, da uno dei favoriti di quest’edizione del dance show. Su Rai Uno adesso è polemica.

Dopo il successo della sesta puntata di Ballando Con Le Stelle si è scatenato il putiferio, provocato proprio da una delle protagoniste di quest’edizione del dance show di Rai Uno. Selvaggia Lucarelli, infatti, ha condiviso delle immagini molto chiare su Twitter su uno dei concorrenti della trasmissione, uno dei favoriti.

In particolare, nel video postato sui social si vede, infatti, Enrico Montesano in sala prove accanto ad Alessandra Tripoli. Niente di assurdo in questo, fin quando non diventa evidente la maglietta indossata dal ballerino: una della Decima mas, formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Immediatamente, una volta che il video è diventato virale, il web ha gridato alla squalifica di Montesano che è, per altro, uno dei favoriti alla vittoria.

Ballando Con Le Stelle, putiferio su Enrico Montesano: la bufera sul web

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo. pic.twitter.com/Z679TqFONa — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 13, 2022

La partecipazione di Enrico Montesano a Ballando Con Le Stelle è già partita, di per sé, nella bufera per le sue posizioni notoriamente no vax nel periodo Covid. Nonostante i malumori espressamente lamentati dall’opinione pubblica, Milly Carlucci e la produzione hanno scelto di far gareggiare ugualmente l’attore preso per la sua arte e non per ideali.

In molti hanno attaccato la stessa Selvaggia Lucarelli, affermando che avrebbe dovuto sollevare in diretta la polemica e non sui social, ma la stessa ha ammesso di essersene resa conto soltanto dopo. A tal proposito, Fiorella Mannoia si è sfogata: “Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda”.