Il nodo delle trivelle che divide il centrodestra anche se inserite nel Dl Aiuti

Il decreto Aiuti Quater contiene anche un provvedimento sull’estrazione di gas che contribuiranno a raggiungere l’obiettivo della sicurezza energetica italiana.

L’esecutivo Meloni ha illustrato il piano delle trivelle, oltre che l’innalzamento al tetto dei contanti a 5mila euro.

Il primo argomento sta dividendo il centrodestra, con in testa il presidente leghista del Veneto Luca Zaia. Il timore è che le nuove estrazioni possano arrivare anche in Adriatico, nella zona del Polesine, dove è alto il rischio della subsidenza, cioè l’abbassamento dei fondali e terreni costieri, causato dai prelievi del gas.

Zaia, su Twitter, ha scritto: “Dobbiamo tutelare il nostro territorio. Un gioiello, delicato, che va protetto per consegnarlo alle generazioni future: per questo sono contrario a tornare al passato, a trivellare in Adriatico per estrarre gas, a poche distanze delle nostre coste”.

Il governatore è favorevole a “potenziare le attività del rigassificatore”. Il ministro leghista per gli Affari regionali Roberto Calderoli ha dichiarato di essere d’accordo con Zaia. Il ministro Adolfo Urso ha dichiarato che parlerà con il governatore del Veneto.

Vediamo, nei dettagli, in cosa consiste il provvedimento sulle trivelle.

Trivelle

Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, è previsto un finanziamento a copertura delle spese sostenute dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Si proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine entro cui il GSE potrà cedere a prezzi calmierati di gas naturale. Previsto inoltre, per aumentare la produzione nazionale di gas, l’aumento delle quantità estratte da coltivazioni esistenti in zone di mare e l’autorizzazione di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia.

“Abbiamo inserito in questo decreto, per ragioni tempistiche e di unicità di materia, la norma sulle concessioni e l’estrazione di gas naturale in forza della quale consentiamo nuove concessioni e sblocchiamo alcune concessioni in cambio del fatto che aziende cedano a prezzo calmierato una parte consistente del gas che estraggono”.

La norma, spiega Meloni, si applica su “una parte consistente del gas che estraggono. Per i primi due anni il 75% di gas e il 50 per i successivi. In questa maniera riusciamo a liberare circa 2 miliardi di metri cubi di gas che possono garantirci, e mettiamo in sicurezza il tessuto produttivo italiano”.

Tetto di 5mila euro ai contanti

Dal primo gennaio 2023 la soglia massima per il pagamento in contanti passa da mille a 5mila euro. La scelta, spiega Meloni, si allinea alla “media europea” e che “era nel programma”.

“In Ue c’è una discussione perché nelle diverse nazioni ci sono misure molto diverse e questo crea disparità”.

Rinnovo del contratto degli insegnanti

Nel Dl Aiuti Quater si stanziano ulteriori 100 milioni per il rinnovo del contratto del comparto istruzione e ricerca. In conferenza stampa Meloni esprime “soddisfazione per la firma del rinnovo del contratto per la scuola. È un traguardo importante, su cui abbiamo investito risorse importanti con 1,2 milioni di persone coinvolte, in particolare docenti”.

Il governo valuta questo provvedimento come un “segnale di confronto aperto con le parti sociali, con i sindacati”.