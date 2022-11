Meteo, un vortice contromano riporterà le piogge in Italia: le regioni colpite

La situazione meteo in Italia sarà sconvolto da un vortice contromano pronto a colpire il Paese. Saranno diverse le regioni bagnate dalle piogge.

Nel corso del fine settimana l’Italia verrà colpito da un vortice contromano che riporterà le piogge su diverse regioni della penisola. Infatti la stabilità atmosferica sarà minata, con l’anticiclone che verrà messo in pericolo: cosa sta succedendo.

Nel corso di questo weekend il tempo sarà condizionato da una figura atmosferica anomala. Stiamo quindi parlando di un vortice, goccia fredda in termine tecnico, che si muoverà sostanzialmente “contromano“. Proprio questo vortice avrà maggiore effetto durante il sabato e la domenica italiana. Stando alle proiezioni, l’alta pressione delle Azzorre verso latitudini elevate favorirà la discesa di una massa d’aria molto fredda di origine artico-continentale, collegata ad una vasta area di bassa pressione presente alle latitudini polari.

In seguito, da questa area depressionaria, si innescherà un vortice o goccia fredda che scenderà ulteriormente di latitudine fino ad arrivare fin sull’Italia nel corso del weekend. Inoltre questo vortice sarà molto strano visto che seguirà un moto retrogrado rispetto alle normali correnti che soffiano nel pianeta. Scopriamo quindi cosa succederà nel corso di questo venerdì 11 novembre sulla penisola.

Meteo, nuova perturbazione sulla penisola: vortice freddo in arrivo

In queste ore la perturbazione che sta attraversando il nostro paese sarà agganciata venerdì da un flusso di aria fredda in discesa che dalle alte pianure russe che punterà gli stati orientali del Continente. Verrà quindi a generarsi un vortice balcanico, in discesa anche sull’Italia. Seppur nelle prossime ore avremo solo un calo delle temperature, per la fine del weekend si rischia il ritorno delle piogge. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo sin dalle prime ore del mattino un cielo poco o irregolarmente nuvoloso per velature di passaggio. Mentre invece nubi basse e nebbie al mattino andranno a coprire la Val Padana. Qui le temperature faranno registrare un lievissimo aumento, con massime che andranno dai 15 ai 18 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo al mattino cielo nuvoloso specialmente su Marche e Abruzzo. Qui inoltre avremo anche isolati piovaschi, ma con schiarite nelle ore serali. Altrove invece la situazione risulterà poco nuvolosa. Le temperature qui saranno in aumento, con massime che oscilleranno dai 16 ai 22 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo cielo nuvoloso o parzialmente nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sul versante adriatico e ionico. Qui inoltre potrebbero verificarsi isolati piovaschi. Le temperature saranno in lieve calo, con massime che andranno dai 15 ai 22 gradi.