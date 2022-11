Black Friday 2022, Vodafone la combina grossa: come ottenere smartphone quasi gratis

Novembre vuol dire solo Black Friday e per l’occasione Vodafone si è attrezzata per bene: smartphone quasi gratis per tutti

Sconti pazzi per la compagnia telefonica che approfitta dell’evento notoriamente celebrato nel mese di novembre con cui ha deciso di tornare in carreggiata. Concorrenza da sbaragliare: gli smartphone diventano quasi gratis.

Bisogna ammetterlo: negli ultimi tempi, Vodafone sta proponendo offerte pazzesche, soprattutto per i nuovi clienti che arrivano da compagnie telefoniche neonate che stanno ‘rubando’ la clientela con offerte low-cost. La storica azienda, tuttavia, non può permettersi la perdita di un sacco di clienti ed ha dovuto rilanciare offrendo prezzi stracciati sul mercato: insieme a Tim e WindTre, ha tutte le intenzioni di tornare ad imporsi.

Basti pensare che, di recente, per sopperire alla supremazia di Iliad, Vodafone ha lanciatola Vodafone Silver che comprende 150 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili. Quest’offerta è stata proposta a 7,99 euro per tutti coloro diventano clienti Vodafone da gestori quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri clienti di gestori virtuali come Kena, Oh e così via. Ad un prezzo leggermente maggiorato, 9,99 euro, offre invece 200 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili con un solo costo aggiuntivo di 5 euro per l’attivazione. Come se questo non bastasse, Vodafone ha fatto all-in con gli smartphone.

Vodafone e gli smartphone: offerte da paura per il Black Friday

La novità di questo mese che fa da cornice al Black Friday, sono gli smartphone quasi gratis da poter prendere con Vodafone. Dallo scorso 8 novembre e fino al 27, la compagnia telefonica ha lanciato offerte molto conveniente per tutti i suoi clienti con la possibilità di rateizzare fino a 24 mesi il pagamento. Tra gli smartphone proposti ce ne sono vari, anche se mancano quelli Apple cui c’è un’intera sezione separatamente dedicata.

Ecco la lista degli smartphone in offerta: