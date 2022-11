Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci perde pezzi: “Ho un problema a un occhio”

Un’edizione non proprio fortunata quella di Ballando Con Le Stelle con i tanti infortuni che hanno decimato il cast

Quest’anno Milly Carlucci è chiamata a mettere qualche pezza qua e là, a causa dei vari infortuni che hanno colpito la trasmissione di Rai Uno. Questa volta il problema e all’occhio di uno dei protagonisti dell’edizione.

I piccoli infortuni di quest’edizione di Ballando con le Stelle non si contano sulle dita delle due mani e Milly Carlucci è costretta a metterci una pezza. Tuttavia, c’è chi sta peggio di altri e proprio non riesce a togliersi di dosso quella sfortuna che sembra perseguitarli. In particolare, la coppia formata da Gabriel Garko e Giada Lini non sembra essere troppo baciata dalla dea bendata, al contrario, i due sono continuamente vittime di piccoli infortuni e/o fastidi che non gli consentono di esibirsi al meglio.

Ciononostante, i due tengono botta e continuano ad andare avanti nel loro percorso al dance show di Rai Uno. Nelle prime cinque serate, infatti, i due si sono sempre salvati, addirittura arrivando primi nel corso della terza puntata. Chi invece non ha avuto lo stesso destino sono Marta Flavi con Simone Arena e Giampiero Mughini con Veera Kinnunen.

Giada Lini con occhiali scuri e l’intervento: deve abbandonare Ballando con le Stelle?

In diretta su Rai Uno con Alberto Matano a La vita in diretta, Giada Lini si è mostrata con occhiali scuri da sole di cui ha spiegato il motivo solo su Instagram: “Ho un problemino (non grave) a un occhio”. Ciononostante, la ballerina ha deciso di non arrendersi e continuare a provare insieme al suo partner. Nelle storie successive, infatti, ha mostrato di essere immediatamente tornata in sala per poter preparare le coreografie.

Soltanto lunedì scorso, tra l’altro, l’attore è stato operato al tendine della spalla che lo costringerà a ballare con un tutore al braccio, almeno per la puntata di domani, resta da capire quanto dovrà tenerlo e se si esibirà ancora con questo.