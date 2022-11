Adesso è ufficiale: Mediaset ha preso una decisione su Temptation Island

Quanti telespettatori ha perso quest’estate Mediaset senza Temptation Island? Dal vertice è arrivata una decisione ufficiale

Quando è arrivata l’ufficialità che quest’estate il reality show non sarebbe andato in onda, sono stati in migliaia a contestare la rete del Biscione, eppure non è mai stato revocato alcun provvedimento. Adesso c’è l’ufficialità.

Temptation Island ha allietato l’estate di migliaia di italiani per ben nove edizioni consecutive, con Filippo Bisciglia dinanzi al falò ed una serie di coppie separate per 21 giorni. Quest’estate la musica è cambiata e Mediaset ha perso i diritti per trasmettere il reality show molto amato da cui sono usciti tanti volti noti che hanno, poi, preso parte ad altre trasmissioni televisive.

Le lamentele dei telespettatori sono arrivate forte e chiari ai vertici della rete del Biscione che, però, la scorsa estate non ha potuto accontentare i tanti affezionati che si aspettavano l’apertura delle porte dell’Is Morus Relais. Un’estate a secco per tanti telespettatori, ma soprattutto per i numeri dell’azienda milanese che ha perso il suo più grande prodotto che avrebbe potuto fronteggiare la concorrenza Rai.

Temptation Island tornerà: parola di Pier Silvio Berlusconi

Giuseppe Candela ha tweettato: “Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di Temptation Island estate 2023. Slitta La Talpa”. Finalmente l’isola delle tentazioni tornerà su Canale 5 con i villaggi delle fidanzate e dei fidanzati che faranno da sfondo ad un’altra estate di fuoco che vedrà co-protagonisti, altrettanti tentatori e tentatrici nel solo scopo di mettere in crisi i rapporti dei partecipanti. Filippo Bisciglia sarà ancora davanti al falò per mostrare verità scomode ai concorrenti che approdano all’Is Morus Relais, ma soprattutto, sarà ancora il villaggio sardo a fare da sfondo alle disavventure dei fidanzati?

Al momento ci sono una serie di interrogativi aperti, ma ciò che conta per i tanti telespettatori è il ritorno estivo del reality show, tra i più amati ed attesi. Quest’estate la mancata trasmissione ha fatto perdere tanto a Mediaset che non si poteva permettere ulteriori passi falsi. Dopo un anno di stop -o meritato relax- Temptation Island è pronto a tornare in prima serata, la Mediaset ha finalmente deciso.