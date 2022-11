Tutti alla Conad! 10 giorni di sconti folli sui prodotti di elettronica

La catena di supermercati ed ipermercati Conad vuole battere la concorrenza con proposte davvero pazzesche sui prodotti di tecnologia domestica

Sono tante le opportunità in giro per chi vuole acquistare prodotti tecnologici ed elettrodomestici, sia nei negozi fisici che negli store on-line. Ma l’ultima grande promozione arriva da chi meno ti aspetti.

La nota catena di supermercati ed ipermercati Conad si è inserita nella caccia ai clienti proprio in materia di tecnologia ed elettronica. Più conosciuto come maxi-store alimentare o di prodotti casalinghi, Conad ha deciso di far concorrenza ai suoi competitor.

L’ultimo volantino lanciato da Conad in questi giorni spara delle folli promozioni proprio in questo senso. Prodotti tecnologici per il tempo libero e per la casa che fanno forte concorrenza a grandi magazzini al dettaglio, come Euronics, Unieuro o la stessa Amazon.

Il volantino Conad presenta sconti clamorosi: smartphone e televisori HD a prezzi di saldo

Prezzi bassissimi rispetto alla media. Una politica, quella di Conad, che apre nuovi scenari: la catena di supermercati vuole allargare la propria clientela. Non intende restare come punto di riferimento per la classica spesa quotidiana, ma anche come opzione per acquisti dettagliati in tema di elettronica.

Nei prossimi dieci giorni, ovvero fino al 20 novembre, vengono proposti sconti pazzeschi su elettrodomestici di vario genere. Tutti questi prodotti scontati sono reperibili nei vari store Conad presenti su territorio nazionale, mentre sarà più difficile reperirli sul sito web della catena.

Tra le offerte pubblicate nel volantino in questione sono reperibili diversi accessori di ultima generazione: come lo smartphone ZTE Blade A31 Lite, il cui prezzo è sceso addirittura sotto i 69 euro.

Non mancano anche prodotti di tecnologia ancor più imponenti, come i televisori in HD. Ad esempio viene proposto un HiSense, disponibile a 169 euro, oppure oggetti per la domestica come un tagliacapelli di buona marca a soli 39 euro, per finire con un frullatore ad immersione di Moulinex, in vendita esattamente alla stessa cifra.

Insomma, tutti ottimi prodotti, utili per tutta la famiglia, che la Conad sta lanciando come offerte super del mese di novembre. Il volantino con i vari dettagli è reperibile sul sito del supermercato o nei vari negozi dislocati in tutta Italia.