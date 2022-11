Terremoto Mediaset, sostituita una celebre soap: telespettatori in subbuglio

Un nuovo terremoto ha colpito il palinsesto televisivo di Mediaset. Infatti i telespettatori adesso sono sotto choc: la soap viene sostituita.

Nuovo cambio di programmazione per i vertici Mediaset. In queste ore i vertici del Biscione hanno deciso di stravolgere nuovamente il palinsesto. Infatti stavolta a farne le spese è una celebre soap opera: cosa sta succedendo.

Una brutta notizia in queste ore ha sconvolto i fan di Terra Amara. Infatti un nuovo terremoto ha colpito il palinsesto della Mediaset ed a farne le spese è la soap opera turca. A partire da lunedì 14 novembre la serie ambientata negli anni Settanta, torna in onda su Canale 5, ma in una collocazione diversa. I nuovi episodi verranno trasmessi alle 14.45 invece che alle 14:10, andando ad occupare la fascia oraria che per anni è stata di Una Vita.

Proprio la soap opera iberica terminerà la sua corsa il prossimo sabato 12 novembre. Le avventure di Zuleyha, Yilmaz e Demir stanno per tornare sul piccolo schermo e sono pronte a non far rimpiangere la serie spagnola. Terra Amara fu sospesa lo scorso 19 settembre, nonostante ciò i telespettatori erano a conoscenza che la pausa non sarebbe stata così lunga. Con l’epilogo di Una Vita ecco che la travagliatissima storia d’amore tra Zuleyha Altun e Yilmaz Akkaya tornerà a fare compagnia i telespettatori.

Terremoto Mediaset, finisce Una Vita: al suo posto Terra Amara

Come molti ricorderanno sono diverse le storyline rimaste in sospeso. Inoltre sono diverse e succulenti le anticipazioni sulla serie che giungono direttamente dalla Turchia. E’ tutto pronto quindi per passare da Calle Acacias alla tenuta Yaman. Terra Amara verrà trasmesso dal lunedì al venerdì precedendo il dating show Uomini e Donne; mentre il sabato, così come accadeva per Una Vita, l’appuntamento avrà una durata ben più lunga. I fan della serie infatti potranno gustarsi gli episodi dalle 14:50 alle 16.30, fino all’inizio di Verissimo.

Nei primi episodi della serie vedremo un Hunkar che ha costretto la nipote Sermin a scusarsi con Gulten per averla accusata ingiustamente di furto. Allo stesso tempo Demir sarà eletto presidente della Camera delle Industrie, scatenando la furia di Yilmaz, che può sempre contare su Fekeli.Gravi problemi economici hanno colpito Gaffur e Saniye che chiederanno ospitalità alla zia del capomastro. Nelle prossime puntate a cambiare le carte in tavola ci penserà l’arrivo di Mujgan, che corteggerà la nuova dottoressa del paese facendo impazzire di gelosia Altun. Le dinamiche che verranno scaturite da questo colpo di scena terranno i telespettatori incollati allo schermo.