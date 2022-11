Maneskin, Damiano è una furia e interrompe il concerto: cosa è successo – VIDEO

Non si è mai visto così Damiano dei Maneskin: un video lo mostra mentre diventa una furia ed interrompe il concerto a Città del Messico. Ecco cosa è successo e con chi ce l’aveva il cantante della rock band italiana più famosa nel mondo.

I Maneskin continuano ad essere sulla bocca di tutti. Recentemente, Ringo Dj, che è anche direttore creativo di Virgin Radio, non ha avuto parole tenere per il gruppo: “Posso dirlo? Il panorama attuale mi fa cagare. Ho sentito Viola di Fedez e Salmo, non si offendano, ma è terrificante. I Maneskin? Terrificanti. Se questi sono i giovani che fanno musica…”.

Daniele Suraci, direttore artistico di Radiofreccia, è di un’opinione completamente opposta. I Maneskin gli sembrano molto preparati, ed è sicuro che non saranno una meteora. Se in Italia parrebbero ancora esserci dubbi sui vincitori di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021, in America invece sembrano tutti impazziti per il gruppo romano.

Damiano dei Maneskin interrompe il concerto: il video

I Maneskin sono attualmente nel nord America e stanno seguendo un calendario fittissimo di concerti: ne hanno quasi uno al giorno e saranno impegnati fino alla fine dell’anno. Non è eccezionale per il gruppo registrare il tutto esaurito nella vendita dei biglietti, ed anche al LACMA Film + Art Festival di Gucci sono stati fra i protagonisti assoluti dell’evento.

Il 26 ottobre la band musicale si è esibita al Pepsi Center WTC di Città del Messico. In quell’occasione, un fan ha registrato un video molto particolare che è emerso solo in un secondo momento. Non si era infatti mai visto Damiano dei Maneskin perdere la pazienza ed arrabbiarsi come è avvenuto in quell’occasione.

Il cantante sembra volersi tuffare fra la folla: cosa succede

Il video registrato durante il concerto a Città del Messico si è diffuso sui social solamente una decina di giorni dopo, quando presumibilmente l’autore lo ha condiviso. Si vede Damiano dei Maneskin che interrompe il concerto per segnalare che c’è una persona che non si sente bene fra il pubblico ed che ha bisogno di essere aiutata.

Il front-man dei Maneskin si è rivolto più volte agli addetti alla sicurezza, con cui sembrava molto arrabbiato. Ha anche rivolto un appello al pubblico, a fare attenzione se chi gli stava intorno si stava sentendo male: “Non sto scherzando ragazzi, vi dovete spostare. C’è gente che ha bisogno di aiuto“. Poi, rivolgendosi allo staff: “E voi dovete stare attenti“.

Ecco il video in cui si vede Damiano dei Maneskin che interrompe il concerto a Città del Messico: