Wanda Nara confessa tutto ma una frase spiazza: “Mai dire mai”. L’ultima confessione della moglie di Wanda Nara non convince tutti

Questa è una storia che va avanti da un anno e non scrive mai la parola fine. Dopo mezze verità e ricostruzioni fantasiose, il matrimonio tra Wanda Nara e Mauro Icardi è arrivato alla fine. O forse no, perché nelle ultime confessioni dell’imprenditrice argentina spunta un’ipotesi clamorosa.

Wanda ha scelto Verissimo per raccontare la sua storia e mettere qualche punto fermo. Le pratiche per il divorzio sono state avviate o no? A sentire il bomber no, ma lei ha un’idea diversa: “Abbiamo iniziato una separazione soprattutto per organizzare il discorso dei bambini. Con cinque bambini devi essere organizzata. Non l’abbiamo fatto per litigare. Siamo andati dalla mia avvocata, che è come una zia, vuole molto bene a entrambi. Siamo andati lì per organizzare la nostra vita”.

Però secondo lei sono in pausa perché “siamo una famiglia e quindi mai dire mai, ma non stiamo assieme già da due mesi anche se ci parliamo tutti i giorni”. Andare avanti insieme però secondo lei è impossibile anche se una vera crisi coniugale non c’è mai stata. In compenso però ci sono state diverse liti e quindi lei ha pensato che fosse arrivato il momento di dire basta.

Tutto è cominciato un anno fa con il tradimento vero o verosimile che ha visto protagonista Eugenia ‘China’ Suarez. Wanda ha trovato alcuni messaggi che non le sono piaciuti, gli ha chiesto conto e il marito le ha raccontato la verità: “Lui ha questa qualità di dire la verità anche se fa male. Abbiamo provato per un anno a stare bene ma quando ho capito che in casa mancava la pace ho lasciato stare”.

Ora sta vedendo qualcuno pure lei, tipo il cantante argentino L-Gante? I due sono stati molti bravi a cavalcare la popolarità che questa presunta storia poteva dare ad entrambi, ma lei smentisce che siano andati oltre ai rapporti di lavoro: “Hanno parlato di tutto e non è vero. o sono una che divento subito amica delle persone”.

Il finale però lascia aperte le porte a mille soluzioni possibili: “Amo Mauro, è la persona più importante in questo mondo per me, lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente. Vedremo in futuro se torneremo qui insieme a parlare, potrebbe succedere”.