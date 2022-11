Paola Barale, duro attacco ad un giudice di Ballando con le Stelle: “Non gli sto simpatica”. A rischio eliminazione, la showgirl non capisce

Tutte le edizioni di Ballando con le Stelle sono state caratterizzate da polemiche per i giudizi della giuria in studio, sollevate dai protagonisti ma anche dal pubblico. Quella del 2022 non fa eccezione, come abbiamo capito dalle scintille iniziali tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Ma anche Paola Barale non è contenta e lo dice chiaramente.

La showgirl cuneese, durante uno degli appuntamenti di Ballando segreto (l’approfondimento sul programma che il pubblico può vedere esclusivamente su Rai Play) ha manifestato il suo disappunto. Ce l’ha con uno dei giudici che secondo lei non è sereno: “Ivan Zazzaroni è prevenuto verso di me, probabilmente non gli sono simpatica“.

Paola si esibisce in coppia con Roly Maden e nella prossima puntata dovranno partire con un malus di -10 punti ma lei non ci sta. “Non era una performance pazzesca ma neanche così male, io sono stata contenta. E comunque mi dispiacerebbe un sacco uscire dallo show”, ha detto mettendo le mani avanti. Però ha anche riconosciuto come tutta la complicità che riescono ad avere in sala prove, poi non esca appieno il sabato sera durante lo show e stanno lavorando per migliorarsi.

Paola Barale, duro attacco ad un giudice di Ballando con le Stelle: tutte le novità in vista

Cosa ci riserverà la quarta puntata di Ballando con le Stelle, in programma sabato 5 novembre in prima serata su Rai 1? Anzitutto ci sarà una grande sorpresa per tutto il pubblico, perché come ‘ballerina per una notte’ arriverà Wanda Nara che accantonerà i problemi coniugali con Mauro Icardi. Facile immaginare un focoso tango per lei.

Poi avremo una risposta dopo i molti infortuni che nell’edizione di quest’anno hanno colpito i protagonisti dello show. In particolare Gabriel Garko dovrà farsi operare al tendine e quindi la sua gara è praticamente finita. Ma con problemi fisici ci sono anche Luisella Costamagna e Iva Zanicchi.

Alla fine della terza puntata di Ballando, vinta da Enrico Montesano con Alessandra Tripoli, Milly Carlucci aveva deciso di non eliminare nessuna coppia. Tre di loro però partiranno con un bonus di dieci punti: sono Ema Stokholma e Angelo Madonia, Rosanna Banfi e Simone Casula, Gabriel Garko e Giada Lini.