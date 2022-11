GF Vip 7, il concorrente in lacrime: è successo nella notte, minaccia di andarsene

Altro colpo di scena di poche ore fa nel Grande Fratello Vip 7 dopo la puntata in diretta di ieri sera. Un concorrente è letteralmente crollato

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 in diretta su Canale 5 è risultata come sempre scoppiettante e ricca di novità. Come l’ingresso nella Casa di nuovi inquilini, pronti a turbare gli equilibri creatisi di recente.

Ma dopo la puntata, uno dei concorrenti del GF Vip 7 ha avuto un momento di crisi. Una reazione piuttosto nervosa e commovente rispetto a ciò che è accaduto durante la live condotta da Alfonso Signorini.

Stiamo parlando di George Ciupilan, il giovanissimo influencer e tiktoker divenuto celebre per la partecipazione a Il Collegio. Il ragazzo ha avuto nella notte una vera e propria crisi di panico e lacrime, turbato da un messaggio arrivatogli nella serata di ieri.

George Ciupilan pronto a lasciare il GF Vip 7? E’ scosso dal messaggio dell’amico Matteo Diamante

Nonostante il televoto del pubblico da casa l’abbia premiato (era in nomination), George Ciupilan non ha preso affatto bene un messaggio video mandato in onda da Alfonso Signorini durante la puntata del GF Vip 7.

Matteo Diamante, influencer ed amico di George, ha reagito con un video-messaggio alla liaison che si sarebbe creata nella Casa tra il giovane dirimpettaio e la sua ex fidanzata Nikita Pelizon.

“Eravamo come fratelli, era il mio fratellino e guai a chi me lo toccava. Siamo diventati i fratelli che non abbiamo mai avuto. Prima di entrare gli dissi: ‘Mi fido di te, ma dentro la casa troverai Nikita, la mia ex, e potresti innamorarti. E’ matematico’. Ora mi considera solo uno che conosce…”

Parole dure quelle di Diamante che hanno scosso terribilmente Ciupilan. Il giovane infatti si sta molto avvicinando a Nikita, anche se tra i due non è scattato per il momento altro che affetto ed amicizia.

Il messaggio dell’amico ha comunque turbato molto George Ciupilan, il quale ora si trova ad un bivio: continuare la sua avventura e l’amicizia con Nikita a prescindere da tutto? O fare un passo indietro ed abbandonare il GF Vip 7 per non peggiorare i rapporti con l’amico?