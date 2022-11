Meghan Markle ha deciso di ritirarsi, arriva l’insinuazione: “L’hanno reso difficile per te” – AUDIO

Meghan Markle ha rivelato di aver tentato di superare un esame molto difficile in passato, ed è subito arrivata l’insinuazione: “L’hanno reso difficile per te”. Ecco cosa avrebbe deciso di fare la duchessa di Sussex.

Quando la regina Elisabetta II è morta, Meghan Markle ed Harry Winsor si trovavano a Londra. Mentre il duca di Sussex è corso in Scozia per poter salutare la nonna per l’ultima volta, la moglie aveva deciso come Kate di non presentarsi subito. A causa del lutto, diversi progetti della coppia erano poi stati posticipati o sospesi.

Le indiscrezioni suggeriscono infatti che Harry e Meghan avrebbero deciso di togliere alcune parti dal docu-film sulla loro vita dopo la morte della sovrana inglese. Il libro con le memorie di Harry, che si chiamerà “Spare”, dovrebbe però uscire all’inizio del prossimo anno. Nel frattempo, anche Meghan Markle ha ricominciato a produrre i suoi podcast.

Meghan Markle si ritira dall’esame: ecco il perchè

La serie di audio che Meghan Markle sta pubblicando per Spotify con un contratto milionario sono finiti più volte al centro delle polemiche. Si è infatti insinuato in più occasioni che i podcast della duchessa di Sussex non stiano raccogliendo il successo sperato in termini di visualizzazioni, ma che la piattaforma la metta comunque in cima ad ogni classifica.

Ad inizio ottobre Meghan ha ricominciato a registrare la sua serie di podcast chiamata Archetypes, in cui si parla soprattutto di emancipazione e di punti di vista femminili. Il primo novembre ha avuto come ospiti Sophie Gregoire Trudeau, Pamela Adlon e Sam Jay. Nel corso della chiaccherata, si è lasciata sfuggire alcuni retroscena.

L’insinuazione della contessa, che rinuncia ad essere inglese

Meghan Markle ha spiegato di aver provato ad ottenere la cittadinanza inglese. La procedura costa circa 1.300 serline e richiede diversi requisiti, oltre al superamento di un test e l’intonazione dell’inno inglese. La parte che la contessa di Sussex non sarebbe riuscita a superare in alcun modo è il test di cultura inglese.

Meghan ha spiegato che durante lo studio del libro di riferimento, Life in the United Kindom, più volte si era rivolta al marito chiedendogli se conosceva quelle nozioni. Apparentemente, neanche Harry aveva quelle conoscenze. L’ospite del podcast ha dunque insinuato: “Penso che lo abbiano reso più difficile per te“. E lei, subito: “Pensi?“.

Qui sotto, ecco il podcast completo in cui Meghan Markle rivela di essersi ritirata dall’esame per ottenere la cittadinanza inglese. Per ascoltare l’intero episodio, in lingua inglese, bisogna essere iscritti alla piattaforma.

Per avere informazioni più dettagliate su tutti i requisiti per la cittadinanza inglese, clicca qui.