WhatsApp, la svolta che tutti aspettavano: questo trucco vi rende invisibili! Una novità che in molti stavano aspettando, che trovata!

Si tratta di un piccolo escamotage che potrebbe aiutarci a risolvere diversi problemi. E’ davvero semplicissimo e basta seguire le indicazioni per applicarlo correttamente.

Ormai non è solo un’applicazione insostituibile ma uno strumento fondamentale anche a livello lavorativo. Con WhatsApp si può intavolare delle riunione, condividere documenti, fare video chiamate e messaggiare in ogni parte del mondo. Anche per l’intrattenimento è sempre al primo posto delle preferenze degli utenti. Il tutto è assolutamente gratuito (almeno per la versione base) e questo acuisce ancora di più i suoi vantaggi. Ma come è facile immaginare, nonostante il vantaggio nei confronti della concorrenza, non ci si può sedere sugli allori. Bisogna trovare sempre qualcosa di interessante per stuzzicare la fantasia dei users e in quanto a trucchi la piattaforma di proprietà di Mark Zuckerberg non è davvero seconda a nessuno. Il tema della privacy è sempre al primo posto e soprattutto su questo punto stanno insistendo molto in California. Addirittura ora sarà possibile diventare invisibile, un po’ il sogno di tutti. Non lasciare alcuna traccia di sé adesso è realtà, al meno a livello virtuale.

WhatsApp, la svolta che tutti aspettavano: come migliorare la nostra privacy

La funzione “ultimo accesso” ha consentito fino ad ora di tracciare tutti i nostri movimenti online per chi possiede il nostro profilo WhatsApp. Per ovviare a questo “controllo” che può risultare invasivo, c’è però un escamotage che fa al caso nostro. Un semplice trucco che ci rende come dicevamo invisibili.

Il modo più facile per farlo è attivare la modalità aereo. Con questo possiamo evitare di essere rintracciati, ma solo fino a quando non ci agganciamo nuovamente alla rete. A quel punto saremo di nuovo visibili. L’altro modo estremamente semplice, e anche più efficace, è bloccare momentaneamente le persone a cui non vogliamo mostrare i nostri orari di utilizzo della chat.

L’ultima chance, la più gettonata, è disattivare la funzione che mostra il nostro ultimo accesso. Basta andare su “Impostazioni” e cliccare su “Account“, da qui entriamo in “Privacy” e troviamo l’opzione “Ultimo accesso“. Per disattivarla basta cliccare su “Nessuno“. Il gioco è fatto.