Marina pronta a tutto per salvarsi, ma rischierà grosso: le anticipazioni di Un Posto al Sole

Le ultime novità sulle prossime puntate di Un Posto al Sole, con Marina Giordano che rischierà sempre di più per colpa del suo rapimento

Davvero intriganti le novità di Un Posto al Sole in questa settimana a venire. Arrivano anticipazioni televisive di primissimo piano per quanto riguarda alcuni degli intrecci che stanno tenendo banco più di tutti.

In particolare si discute della storia di Marina Giordano, la nota imprenditrice che sta vivendo un momento davvero complicato e pericoloso. La donna è infatti stata vittima di un rapimento, tenuta prigioniera in un casale abbandonato dal suo ex compagno Fabrizio Rosato.

Marina è disperata: il primo tentativo di fuga da parte della protagonista di Upas è stato bloccato dallo stesso Rosato, che ora la tiene legata al letto per evitare di perderla ancora. La follia dell’uomo metterà ancora in forte pericolo la salute di Marina.

Marina Giordano tenterà di nuovo la fuga? Intanto Roberto Ferri ha sempre più indizi

Ansia crescente per Marina Giordano. La queen di Un Posto al Sole tenterà di nuovo di fuggire dalle grinfie di Rosato. Le ultime anticipazioni per quanto riguarda le prossime puntate dello show di Rai Tre appaiono chiare.

Pare che Marina cercherà di far ragionare l’ex marito, ormai completamente impazzito, con le buone, cercando di scavare nell’animo sensibile ed innamorato di Rosato. Un tentativo estremo e furbo per cercare di farsi liberare.

Purtroppo pare che sul più bello il piano di Marina subirà un’interruzione brusca e disgraziata, un colpo di scena che frenerà il tentativo di fuga e darà la possibilità a di bloccarla nuovamente. Ora la donna è seriamente a rischio.

Intanto Roberto Ferri continua a reperire indizi ed intuizioni riguardo al destino di Marina Giordano. La sua amata è sparita nel nulla e l’imprenditore è sempre meno convinto che sia partita di sua spontanea volontà.

Un’intuizione improvvisa sembrerà avvicinare Ferri alla verità. Capirà che Marina è prigioniera di Fabrizio? Intanto Silvia deciderà di parlare con Michele di un argomento molto delicato: come la prenderà il giornalista?