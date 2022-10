“Abbiamo perso un grande amico”, che dolore per Renato Zero: il messaggio straziante

Renato Zero è pronto a festeggiare in grande stile i suoi 70 anni. Nonostante ciò ha voluto ricordare un celebre amico che non c’è più: le sue parole.

Manca poco al grande evento ‘070’, il concerto che celebrerà i 70 anni di Renato Zero. L’icona della musica italiana in queste ore ha voluto ricordare un celebre amico: le sue parole sono strazianti.

Il Circo Massimo si prepara ad una serata di grande musica e sarà pieno di gente. L’evento in questione sarà la prima puntata di 070. Renato Zero, come tutti sappiamo, ha incollato una generazione al piccolo schermo nel suo grande show andato in onda su Canale Cinque con la prima puntata. Il cantante ha voluto esibirsi nel sul palco romano, portando in scena i suoi principali brani oltre ad ospitare grandi personaggi del mondo della tv e della musica come il suo amico Giorgio Panariello, ma anche Jovanotti, l’attrice Paola Minaccioni e Michele Zarrillo tra gli altri.

C’è stato un momento di grande commozione ossia quando l’artista italiano ha voluto ricordare un collega che purtroppo non c’è più. Renato infatti ha voluto omaggiare un’altra icona della musica italiana come Lucio Dalla. Il cantautore è scomparso nel 2012, dieci anni fa, ed ha lasciato un vuoto mai colmabile nella vita dei suoi fan e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di viverlo. Sul palco del Circo Massimo, Zero ha rivelato che avrebbe voluto proprio l’amico e collega sul palco durante questo straordinario evento.

Renato Zero ricorda Lucio Dalla: “Abbiamo perso un grande amico”

Nel corso di 070 Renato Zero non ha solamente ricordato Lucio Dalla. Infatti durante le esibizioni ha fatto irruzione sul palco Massimo Ron, che insieme all’artista romano si è esibito sulle note di Piazza Grande, celebre brano di Lucio Dalla che i due hanno cantato proprio in omaggio al compianto artista bolognese, grande amico di entrambi. Prima di esibirsi Renato Zero ha voluto ricordare nuovamente Lucio Dalla affermando: “Ciao Lucio, ovunque tu sia“, scatenando l’applauso scrosciante del pubblico.

Tra i grandi ospiti della prima puntata di 070 al Circo Massimo, Renato Zero si è ritrovato a dividere il palco con due di loro. Amedeo Minghi e Michele Zarrillo, che hanno fatto irruzione nel grande show del cantante con il quale si sono esibiti sulle note de Il Carrozzone. Questo singolo di Zero fu lanciato poco prima degli anni ’80 ed è riuscito a raccogliere un successo invidiabile, come del resto tutta la discografia del cantante.