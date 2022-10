Shock al GF Vip nella notte: il gesto di Eleonoire Ferruzzi è da censura – VIDEO

Shock al GF Vip nella notte: il gesto di Eleonoire Ferruzzi è da censura. I telespettatori sono rimasti sorpresi per quanto accaduto

Elenoire e Nikita non sono quasi mai sulla stessa lunghezza d’onda. L’ultimo scontro però ha visto la prima uscire letteralmente di testa commettendo un fatto davvero deprecabile.

Si iniziano ad infiammare gli animi al Grande Fratello Vip. Questa edizione è partita con diversi spunti interessanti e con personaggi che in questo primo mese si stanno mettendo in evidenza. Purtroppo, però, quanto accaduto nella notte tra il 24 e il 25 ottobre è davvero oltre ogni limiti di buon gusto. Le protagoniste nella fattispecie sono state Elenoire Ferruzzi e Nikita Pelizon. Le due non si sono mai potute vedere, risultando sempre su fazioni opposte. Una simpatia reciproca che non è mai nata e le ‘ha portate a beccarsi più di una volta.

Proprio dopo l’ultima puntata la Ferruzzi, mentre si trovava in giardino chiacchierando con Antonino Spinalbese, ha confidato di essere pronta a distruggere Nikita.

La sua gelosia si è concentrata sulla sospetta vicinanza con Daniele Dal Moro, da cui la modella sembra essere attratta.

Proprio mentre la Ferruzzi si confidava con l’ex di Belen, Nikita è passata in giardino, prima di rientrare in Casa. Come gesto di stizza, Elenoire ha sputato per terra, rivolgendo l’orrendo gesto proprio nei confronti della modella, a mo’ di disprezzo. Dal canto suo Spinalbese è scoppiato a ridere, quasi sorpreso dal modo di fare della Ferruzzi.

GF Vip, clamoroso litigio tra Eleonoire Ferruzzi e Nikita: il gesto è inconsulto – VIDEO

L’atteggiamento di Elenoire Ferruzzi, anche durante la puntata, non è passato inosservato agli occhi degli altri inquilini. Lo stesso Alberto De Pisis ha voluto esprimere il suo giudizio in merito: “Io mi metto nei suoi panni. Elenoire non ha avuto molti uomini, ha un po’ di carenza di sentimenti, sotto quell’aspetto è stata sfortunata. In questa casa non è arrivata con l’intento di trovarsi qualcuno, ma alla fine stando qua dentro ci si affeziona. Con Luca le è andata male e ora ci prova con Daniele. Vede in Nikita un’avversaria. Quando nella vita hai ricevuto tante porte chiuse alla fine è normale diventare gelosa dei tuoi affetti”.

De Pisis ha voluto rivolgere il suo pensiero anche a Nikita Pelizon, aggiungendo: “Tu sei una ragazza bella, giovane, dinamica e fuori hai tante situazioni. Per lei è diverso, non perché sia meno bella, ma perché è oggettivamente diverso. Lei si affeziona ai ragazzi che le danno confidenza e avendo avuto carenze affettive dà tutta se stessa quando succede. Non la sto giustificando, sto analizzando la situazione”.

I telespettatori sono ancora incuriositi dai limiti che può raggiungere Elenoire, che sembra una bomba ad orologeria pronta ad esplodere.