Striscia la Notizia, si prepara il grande addio: si è saputo solo adesso

Si prepara il grande addio a Striscia la Notizia. Si è saputo solo adesso quello che sta per succedere nelle prossime ore: ecco tutti i dettagli.

Nella scorsa edizione di Striscia la Notizia aveva sollevato un polverone la consegna del Tapiro d’oro ad Ambra Angiolini. Il particolare premio le era stato dato a seguito della rottura con l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La figlia della Angiolini aveva reagito duramente: “Perchè date il tapiro a mia madre, che è stata tradita in ogni modo?”

Una frase detta in studio aveva fatto discutere, soprattutto perchè era stata Vanessa Incontrada a pronunciarla. La conduttrice da sempre porta avanti la sue battaglie contro la discriminazione. Riguardo Ambra Angiolini, però, aveva esordito: “Ma quella se ne fa un baffo. Se Ambra potesse, dedicherebbe ad Allegri questa serenata: ‘Ti Appartengo!’“.

Striscia la Notizia, arriva il grande addio: cosa succede

Anche per le vicende legate ad Ambra Angiolini, il ritorno di Vanessa Incontrada era molto atteso nel telegiornale satirico. È subentrata a Luca Argentero, il protagonista di Doc – Nelle tue mani, a fianco dell’amatissimo comico campano Alessandro Siani. Adesso, però, è arrivato il momento del grande addio al pubblico di Striscia la Notizia.

Come è noto, diverse coppie di conduttori si alternano dietro al bancone della trasmissione satirica di Antonio Ricci. Alessandro Siani e Vanessa Incontrada sono tornati per il secondo anno consecutivo, ed entrambi hanno espresso felicità per questa attesa riconferma. Allo stesso modo, anche Roberto Lipari e Sergio Friscia sono riconfermati.

Si è saputo solo in queste ore: la sorpresa per il pubblico Mediaset

Al contrario di altre coppie, Lipari e Friscia avevano meno popolarità. I due comici hanno spiegato di essere molto riconoscenti agli autori che gli hanno dato fiducia. Allo stesso tempo, ringraziano anche il pubblico, che da sempre gli dimostra molto affetto. In queste ultime ore, dopo l’addio di Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani, è emersa una notizia.

Friscia e Lipari hanno preso il posto dell’Incontrada e di Siani dietro il bancone di Striscia la Notizia. Nella puntata del 24 ottobre ci saranno due graditissimi ospiti in studio. Si tratta della coppia di comici e conduttori del telegiornale statirico composta da Ficarra e Picone. I quattro promettono divertimento assicurato al pubblico.

Ecco alcune gaffe di Vanessa Incontrada ed Alessandro Siani durante le registrazioni di Striscia la Notizia: