GF Vip 7, la modella si rifiuta di entrare nel reality: “Non c’entro nulla” – VIDEO

La modella si rifiuta categoricamente di entrare nel GF Vip 7. Nonostante gli autori del programma sembrerebbero averla effettivamente avvicinata, ha spiegato di non voler avere nulla a che fare con la trasmissione. Ecco perchè.

Nonostante siano passate solo poche settimane dall’inizio del GF Vip 7, sono già usciti dal reality di Canale 5 ben sei inquilini. L’abbandono del gioco da parte di Marco Bellavia è stato un vero e proprio terremoto, a cui è seguita l’espulsione di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci. Poco dopo, anche Gegia è stata eliminata al televoto.

Nel frattempo, il clima all’interno della casa si è fatto sempre più difficile. Sara Manfuso ha deciso di abbandonare il gioco, e recentemente anche Cristina Quaranta è stata eliminata dal voto del pubblico. Anche se erano già previsti nuovi ingressi, le dinamiche hanno costretto Alfonso Signorini a correre al più presto ai ripari.

GF Vip 7: la modella si rifiuta di partecipare: i motivi

Secondo le indiscrezioni sarebbero dovuti entrare nella casa del GF Vip 7 quattro nuovi vipponi. I primi due che dovevano entrare erano Dayane Mello, che ha già partecipato al GF Vip 5 e lo scorso anno è stata al centro di alcune vicende di un reality brasiliano che hanno sconvolto il pubblico, e Onestini, che già dallo scorso anno era in trattativa.

Subito dopo, sarebbero dovuti entrare altri due nuovi personaggi. La partenza dell’ex tronista Teresa Langella per Roma ha fatto sperare i fan che potesse essere lei il nuovo ingresso nel GF Vip 7. Si è fatto anche il nome di Helena Prestes, modella brasiliana come Dayane che è finita su tutti tabloid italiani per la relazione con Antonino Spinalbese.

Samara Tramontana aveva confermato la partecipazione al GF Vip 7 di Dayane Mello durante una diretta di Casa Pipol. La notizia che è arrivata il 24 ottobre, a poche ore dalla diretta, è che la modella si rifiuta di entrare nella casa. A spiegarne le motivazioni è stata la diretta interessata nel corso di una diretta sui propri canali social.

Dayane Mello ha fatto capire di essere una fan del GF Vip: ha visto le prime puntate ed ha capito le dinamiche. È rimasta sconvolta dalle aggressioni a Marco Bellavia, e non gli sono piaciuti i vipponi che sono nella casa quest’anno. Ha inoltre mandato una frecciata ad Alfonso Signorini: “Io ero un personaggio nel reality, ma non mi è stato proposto di fare niente in televisione, a differenza di altri“. Si riferisce a Soleil Sorge e Giulia Salemi?

Ecco uno spezzone della diretta social con cui l’ex concorrente del GF Vip 5, Dayane Mello, ha spiegato di essersi rifiutata di entrare nella casa del reality show: