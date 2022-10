Sonia Bruganelli via dal GF Vip, chi la sostituisce: Signorini ha deciso

Sonia Bruganelli sarebbe pronta a lasciare il GF Vip. In queste ore Alfonso Signorini avrebbe già scelto la sostituta: di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip è pronto ad un colpo di scena improvviso, con Sonia Bruganelli che sarebbe pronta ad andare via. Così Alfonso Signorini avrebbe già trovato il sostituto della moglie di Paolo Bonolis: di chi si tratta.

Nonostante sia partito da oltre un mese oramai sono ancora in corso dei lavori all’interno del GF Vip, con Sonia Bruganelli pronta a lasciare la trasmissione. In questi giorni abbiamo visto come la situazione di work in progress ha colpito i concorrenti visto che si vocifera l’imminente ingresso di Dayane Mello, Helena Prestes e Teresa Langella. A questi nomi ad oggi si è aggiunto anche Luca Onestini. Ma la più grande novità non è tanto sugli ingressi quanto sulla messa in onda.

Infatti a riportare le ultime indiscrezioni ci ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Pipol. Stando al giornalista di cronaca rosa il reality show interromperà il doppio appuntamento settimanale da metà novembre fino a gennaio. Sul portale specializzato si legge: “Ci sono dei rumors che si intrecciano in rete, diamo l’ufficialità: il Grande Fratello Vip da metà novembre andrà in onda almeno fino a gennaio, per poi riprendere con doppio appuntamento, solo il lunedì. Fino a Natale e Capodanno, per poi riprendere con il doppio appuntamento“.

GF Vip, Sonia Bruganelli in vacanza: chi la sostituirà

Come lo scorso anno, anche durante questo 2022 Sonia Bruganelli andrà in vacanza. Infatti l’opinionista salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli. La famiglia Bonolis quindi riuscirà a stare un poco insieme visto che Davide, gioca a Trieste, Adele studia fuori e Silvia invece vorrebbe trascorrere un po’ di tempo a casa proprio in compagnia dei suoi fratelli. Quindi Alfonso Signorini avrebbe già trovato la sostituta di Sonia per queste puntate.

L’anno scorso il conduttore ha chiamato Laura Freddi, storica ex proprio di Paolo Bonolis. La scelta fece anche discutere a causa di una presunta faida tra Laura e Sonia, che in realtà sono in buoni rapporti. Quest anno Signorini sarebbe pronto ad affidarsi a Giulia Salemi già presenza fissa in studio per comunicare il sentiment del web. L’upgrade ad opinionista quindi sembrerebbe dietro l’angolo e soprattutto è richiesto da gran parte dei telespettatori. Vedremo se alla fine Signorini sceglierà proprio la compagnia di Pierpaolo Pretelli.