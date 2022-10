Silvia Toffanin, l’intervista a Stefano Orlando finisce male: critiche feroci. La recente separazione della showgirl fa ancora discutere

Non è la prima volta che un’ospite di Verissimo arriva a raccontare il suo dolore personale, ma non tutto nella puntata di oggi per Silvia Toffanin ha funzionato bene. Perché l’intervista a Stefania Orlando, che per la prima volta parlava della separazione dal marito, non ha convinto.

La showgirl e conduttrice romana, rilanciata dal Grande Fratello Vip, poche settimane fa ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Simone Gianlorenzi. E la mente è andata alla sua precedente partecipazione al programma, due anni fa, quando invece aveva raccontato che tra loro andava tutto benissimo.

Una notizia fresca che meritava di essere approfondita e così ha fatto la Toffanin, chiedendo anche se fosse colpa di terze persone che su erano messe in mezzo. Ma la Orlando ha negato che ci siano state influenze esterne: è stata una decisione loro, arrivata in un momento delicato del rapporto, quando hanno capito che non potevano più andare avanti così.

Silvia Toffanin, l’intervista a Stefano Orlando finisce male: il pubblico sa da che parte stare

Stefania Orlando, senza trattenere qualche lacrima, ha spiegato che “si scopre si avere esigenze diverse. Simone aveva espresso un suo disagio circa il nostro rapporto, io l’ho assecondato e compreso. La nostra non è stata una rottura traumatica, abbiamo parlato tanto e ci siamo promessi di esserci sempre l’uno per l’altra ma non si diventa amici da un giorno all’altro”.

Ha anche confermato che questa è una ferita rimasta aperta, perché dopo tanto tempo al fianco di una persona non è facile ripartire da soli. Ma la Toffanin ha insistito, anche quando l’ha vista in difficoltà ad ammettere che forse non era più innamorata. E poi le ha chiesto anche dei figli che non erano mai arrivati, diciamo che è stata particolarmente insistente.

Un comportamento che a molta parte del pubblico non è piaciuto, perché con altri ospiti non aveva usato lo stesso metodo. Così molti sui social hanno criticato aspramente la conduttrice che è stata monotematica, si è concentrata sulla fine del matrimonio e basta. Qualcuno l’ha definito un interrogatorio più che una intervista e l’ha accusata di essere insensibile. Se mai dovesse arrivare Ilary Blasi farà allo stesso modo?