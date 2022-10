Ballando con le Stelle, che emozione: è appena diventato papà. Il lieto annuncio ha fatto impazzire di gioia anche Milly Carlucci

Il ballerino Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci hanno avuto il loro primo figlio. Il piccolo si chiama Leonardo e il suo arrivo è stato festeggiato con un bel post su Instagram.

Un graditissimo fiocco azzurro ha reso felice tutta la famiglia di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci in testa. Stiamo parlando della nascita del primo figlio di Samuel Peron, storico ballerino e coreografo dello show di Rai 1. L’insegnante di danza, che quest’anno fa coppia con Iva Zanicchi, ha annunciato sui social la nascita di Leonardo, frutto della sua unione con la storica compagna Tania Bambaci. Il piccolo è nato nella mattina del 21 ottobre 2022 e tutto è andato nel migliore dei modi, anche per la mamma. Peron e la Bambaci fanno coppia da molto tempo, anche se nel 2020 hanno fatto i conti con una profonda crisi (a cavallo con lo scoppio della pandemia) che sembrava metterne a rischio il futuro insieme. Nel 2021 avevano annunciato le nozze che però non si sono mai verificate; chissà se questo lieto evento li porterà ad un ripensamento anche sull’altro fronte. Per il ballerino è un sogno che si realizza, visto che a 40 anni aveva la volontà di mettere su famiglia una volta per tutte.

Ballando con le Stelle, che emozione: Samuel Peron è diventato papà!

Su Instagram Samuel aveva scritto: “Il più bel regalo che potessimo desiderare”, quando apprese della gravidanza della sua compagna. Tania Bambaci e Samuel Peron, insieme da dieci anni, hanno rifiutato di partecipare a Temptation Island, qualche tempo fa, preferendo rimanere fedeli a Milly Carlucci.

La Bambaci, 31enne di origine siciliana, lavora da qualche anno come attrice. Si è fatta largo tramite i concorsi di bellezza, visto che ha partecipato a Miss Italia nel 2010 e ha vinto Miss Mondo Italia nel 2011. Ha realizzato alcuni cortometraggi come protagonista e ha preso parte a diversi film, oltre a due episodi del film Squadra antimafia – Il ritorno del boss nel 2016.

L’amore tra Tania e Samuel è scoppiato durante un corso di recitazione, con un vero e proprio colpo di fulmine. Peron ha fatto di tutto per conquistarla, fino alla convivenza che portano ormai avanti da tempo in quel di Roma. Ora saranno più uniti che mai.