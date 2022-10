Regina Elisabetta, clamoroso annuncio di Meghan Markle dopo la sua morte: la verità

Torna a parlare Meghan Markle per la prima volta dalla morte della Regina Elisabetta: la verità che sta sconvolgendo Buckingham Palace.

Meghan Markle torna a dire la sua sulla Royal Family ed in particolare sulla Regina Elisabetta. Infatti le ultime parole dell’ex duchessa rischiano di creare un nuovo terremoto nella Royal Family: tutta la verità.

Finalmente anche Meghan Markle ha parlato della regina Elisabetta per la prima volta dalla sua dipartita. Oramai è passato più di un mese dalla scomparsa di Sua Maestà e gli occhi restano puntati su Harry e Meghan, nonostante siano in corso cambiamenti importanti nella famiglia reale. Infatti tutti sappiamo che c’è un nuovo sovrano, Carlo. Neanche il cambio sul trono è in grado di oscurare la coppia ribelle. Proprio questo sarebbe il motivo che avrebbe spinto la Royal Family a tenere lontano i Sussex.

La volontà da parte della Royal Family è di evitare che l’attenzione e i riflettori siano puntati su Harry e Meghan, ma pare inevitabile. Infatti la coppia è riuscita a rubare nuovamente la scena anche con poche dichiarazioni sulla scomparsa della regina Elisabetta. Su di lei la coppia che ha rinunciato a oneri e onori della famiglia reale non ha mai pronunciato alcuna parola negativa. I due infatti hanno sempre escluso la Regina dalle loro accuse. Andiamo quindi a vedere le ultime dichiarazioni della Markle.

Meghan Markle sulla Regina Elisabetta: “Mi sento fortunata”

Meghan Markle ha quindi detto la sua sulla Regina Elisabetta. Stavolta la moglie di Harry ha stupito tutti ed ha affermato: “Mi sento fortunata ad averla conosciuta. Sento una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con lei e conoscerla“. La Markle ha voluto rilasciare le sue dichiarazioni alla rivista Page Six. Inoltre l’ex duchessa del Sussex ha anche voluto dire la sua sul giorno in cui l’ex Sovrana è venuta a mancare.

Infatti Meghan ha rivelato: “Sono davvero grata di aver potuto stare con mio marito per sostenerlo, specialmente durante quel periodo. Ciò che è così bello è guardare l’eredità che sua nonna è stata in grado di lasciare su diversi e tanti fronti“. Quello stesso giorno la Markle non ha accompagnato il marito Harry al capezzale della nonna, ma non c’era neanche Kate al fianco di William. Infatti ad essersi recati a Balmoral sono solamente i parenti più stretti.

In un primo momento anche Meghan era pronta a mettersi in viaggio, poi è arrivata la telefonata per avvertire Harry che Meghan non era la benvenuta. Stavolta però non c’era nulla di personale, visto che anche Kate non era stata invitata nella dimora scozzese.