Giulia Salemi scatenata, sta per diventare una vera regina: colpo da urlo. Per l’ex gieffina è davvero un momento d’oro

Le occasioni devono essere sfruttate al volo, ma non tutti quelli che passo per i reality, in Rai ma soprattutto a Mediaset, sono capaci di farlo e lo dimostrano i risultati di Tommaso Zorzi. C’è però chi invece ha saputo cavalcare bene l’onda della popolarità e per questo Giulia Salemi sta diventando la vera regina della tv.

La prima volta che l’influencer piacentino-persiana era passata dal Grande Fratello Vip aveva rimediato la storia d’amore con Francesco Monte, poi finita male, e poco altro. Ma ha fatto tesoro delle esperienze e così quando Alfonso Signorini le ha dato una nuova chances nella Casa ha fatto bingo.

Lì ha conosciuto Pierpaolo Pretelli e la loro storia funziona alla grande, tanto che molti prevedono per il 2023 un matrimonio che suggellerebbe la coppia. Ma non solo, perché ora è inarrestabile anche in televisione oltre che in radio. Da poco infatti ha cominciato su R101, il network di proprietà Mediaset ed è tornata con Salotto Salemi, in seconda serata su La 5.

Giulia Salemi scatenata, sta per diventare una vera regina: in arrivo un programma clamoroso

Ma non è tutto, perché ci sono due grandi sorprese in vista per i suoi fan. Nel ruolo di di esperta dei social al Grande Fratello Vip 7 sta letteralmente conquistando tutti, con i suoi interventi sempre puntuali e frizzanti. Così a Natale potrebbe toccare a lei sostituire Sonia Bruganelli per qualche puntata come opinionista.

La grande novità però è un’altra e la annuncia il settimanale ‘Vero’. Mediaset infatti starebbe valutando se affidare a lei la nuova edizione di Candid Camera su Italia 1. Un programma storico, che in passato era stato condotto da Federica Panicucci, Melita Toniolo e Ciccio Valenti. Ma a turno erano anche passati Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Mara Venier, Alessia Merz e altri volti noti.

Nessuna conferma ufficiale, almeno per ora, ma certamente la sensazione che l’ex gieffina sia lanciatissima verso un futuro da grande protagonista in tv. Al pubblico piace molto e lei sta dimostrando che gli anni di gavetta le sono serviti per imparare.