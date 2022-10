“È assurdo”, Al Bano spiazza tutti: sconcertante rivelazione in diretta tv

Nella serata di ieri Al Bano ha spiazzato tutti. Ospite da Cartabianca, il cantante di Cellino San Marco ha fatto una sconcertante rivelazione.

Torna a parlare in televisione Al Bano e lo fa spiazzando tutti. Infatti il cantante pugliese è stato ospite durante la trasmissione Cartabianca, parlando dei prezzi delle sue ultime bollette: le sue parole sono sconcertanti.

Un siparietto inaspettato ha caratterizzato l’ultima puntata di Cartabianca, dove Albano Carrisi è stato ospite per parlare, tra le altre cose, dell’attuale situazione politica internazionale e dei rapporti fra Vladimir Putin e Silvio Berlusconi. In più di un’occasione l’artista pugliese ha rivelato di essere amico al presidente della Federazione Russa, certamente il personaggio critico più controverso degli ultimi anni, specialmente dopo l’invasione ai danni dell’Ucraina.

Al Bano però non ha un rapporto speciale con Putin, ma con tutto il popolo russo che lo segue e lo ascolta sin dagli anni ’80. Al di là delle considerazioni politiche Al Bano era ospite da Bianca Berlinguer per discutere dell’attuale situazione in cui versano milioni di italiani. A partire dallo scoppio della guerra in Ucraina, infatti, i prezzi di luce e gas sono aumentati in maniera spaventosa, mettendo in serio rischio la fascia meno ricca della popolazione. Specie nell’ultimo mese le bollette sono schizzate in aria creando non poche difficoltà e facendo scoppiare l’emergenza tra la popolazione italiana.

Al Bano rivela il prezzo delle sue ultime bollette: cifre folli

Ospite da Bianca Berlinguer, Al Bano ha voluto portare in studio alcune testimonianze sulle sue ultime bollette di luce e gas. Infatti il cantante ha tirato fuori dalla tasca le sue bollette dell’elettricità che si è ritrovato a pagare di recente. L’artista noto per l’indimenticabile hit ‘Felicità‘ha svelato le cifre folli che gli sono state addebitate, sottolineando in particolar modo l’enorme divario rispetto a quelle dello scorso anno, per lo stesso periodo. Al momento non è nemmeno ancora noto a quante proprietà si riferisse il cantante.

Al Bano ha quindi raccontato: “La prima emergenza da affrontare… qua con me ho… me l’hanno mandata.. energia elettrica, periodo mio di gennaio-agosto 2021 127.492,11. Periodo gennaio agosto 2022: 385.605. Un aumento del 200,2%.” – ha poi concluso – “Questa è un’emergenza, al di là di quello che sto leggendo per me, per tutti gli italiani, questo sbalzo mi sembra incredibile, è assurdo!“. Una testimonianza dura, che dimostra come la crisi energetica stia colpendo tutte le fasce della popolazione.