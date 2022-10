Katia Ricciarelli allo scoperto, racconto da brividi: “Vi svelo perché non ho avuto figli”

Torna a parlare Katia Ricciarelli che nel corso della sua ultima intervista ha raccontato perché non ha avuto figli: l’incredibile rivelazione.

Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oggi la tenore ha deciso di raccontare il motivo per cui ha deciso di non avere figli. Scopriamo quindi le sue parole a riguardo.

Katia Ricciarelli è tornata in televisione come ospite di Pierluigi Diaco a ‘Bella Ma‘. Nella trasmissione in onda su Rai Due, la tenore ha parlato del matrimonio con Pippo Baudo, durato quasi vent’anni. Infatti per la Ricciarelli quello era amore vero ed ha poi continuato: “Ci siamo innamorati nell’’85 dopo esserci conosciuti in qualche programma televisivo“. Inoltre la loro storia inizialmente era segreta e si incontravano di nascosto, ma un anno dopo decisero di sposarsi. In merito ha rivelato: “L’amore c’è stato ed è normale che possa finire, ma il nostro rapporto è stato così bello che non lo dimenticherò mai. Due anni fa ci siamo incontrati all’Arena di Verona a vedere la Traviata. Non abbiamo parlato, ma ci siamo abbracciati con spontaneità e naturalezza come se nulla fosse successo“.

Inoltre la cantante ha raccontato inoltre di un aneddoto del passato in cui il conduttore prese le sue difese. Infatti durante un concerto fu vittima di una protesta organizzata, con la tenore che fu fischiata prima ancora che iniziasse l’esibizione. Quando uscii dal teatro si fermò a firmare autografi e tra coloro che glielo chiesero c’era uno di coloro che l’aveva fischiata. Durante l’evento, però Pippo Baudo non ci vide più e dalla rabbia prese per la giacca e lo sbatté su una macchina. Un momento che Katia ricorda ancora oggi con tanto affetto.

Durante la sua intervista a Bella Ma’, Katia Ricciarelli ha anche parlato della mancata maternità. Infatti la donna non ha mai avuto figli, mentre Pippo Baudo ne aveva già due dal precedente matrimonio. In passato la cantante lirica ha raccontato di essere rimasta incinta e di avere abortito, complice anche la volontà dell’allora marito, quando la loro relazione era ancora agli inizi. La vicenda non è stata raccontata a Rai Due. 7

Nonostante ciò l’argomento è stato sviscerato con Diaco, con la Ricciarelli che ha affermato: “Non avere figli è stata una scelta fino ad un certo punto. Non volevo distrarmi dalla carriera, per rispetto nei confronti di chi aveva fatto tanto per farmi arrivare al successo”. Per la cantante infatti quando ci sono dei bambini bisogna sacrificare altre cose, ma vale lo stesso per il lavoro. Nonostante questa scelta, la cantante ha rivelato di averci pensato a lungo sull’avere un figlio.