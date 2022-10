Paura per LDA: il figlio di Gigi D’Alessio ricoverato in ospedale, fan in ansia

Momenti di paura e di malessere per LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, ex star di Amici e figlio del noto cantautore Gigi D’Alessio

Momenti di paura e di ansia per uno dei cantanti più amati ed apprezzati della scorsa edizione di Amici. Vale a dire LDA, il giovane cantautore che si è fatto conoscere e stimare proprio nel recente talent-show di Maria De Filippi.

LDA infatti è stato repentinamente ricoverato in ospedale. Il giovane artista napoletano ha testimoniato la sua spiacevole presenza in clinica per questioni di salute, pubblicando subito un post su Instagram che ha messo i fan in allarme.

Non è chiaro il motivo del suo improvviso ricovero. Una cosa è certa: LDA dovrà saltare sicuramente la data del concerto di San Severo, in Puglia, prevista inizialmente per domenica 16 ottobre.

LDA in ospedale: ecco cosa ha accusato il talento di Amici 21

Luca D’Alessio, questo all’anagrafe il nome di LDA, ha pubblicato una story su Instagram in cui racconta la disavventura ai propri fan e follower, ammettendo di non sentirsi bene e di dover saltare la tappa del suo tour autunnale.

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. E’ inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito”.

Il figlio di Gigi D’Alessio, arcinoto cantautore napoletano e personaggio televisivo, non ha specificato i motivi del suo malessere e del pronto ricovero a Roma. Pare però che non si tratti di nulla di grave, ma LDA avrà bisogno di alcuni giorni di tempo per ristabilirsi.

Tantissimi i messaggi i pronta guarigione giunti a LDA in queste ore, vista anche l’espressione dispiaciuta e smunta del ragazzo nelle foto pubblicate in ospedale. Tra i messaggi vip non poteva mancare quello dell’ex compagno di avventura e suo confidente ad Amici 21, Albe: “Troppi Pan di stelle, il troppo stoppia, amo ..riprenditi scemo”.

Tanti i progetti in ballo per LDA, che dopo questi concerti di fine estate ripartirà con un tour tutto suo nel 2023. Già in vendita on-line i biglietti per le date primaverili tra Napoli, Roma e Milano.