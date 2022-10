Caos a Mattino Cinque, Federica Panicucci in crisi: “E’ una vittima!”

Caos nella puntata odierna di Mattino Cinque, con una discussione molto feroce che ha messo in difficoltà Federica Panicucci

Momenti di caos e confusione vera per Federica Panicucci. La nota conduttrice di Mediaset ha dovuto fronteggiare un dibattito ad alta tensione durante la puntata odierna del suo programma TV.

Stamattina, nell’episodio odierno di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha introdotto una discussione su Pamela Prati. La showgirl sarda sta partecipando al GF Vip 7 ed è tornata a far parlare di sé anche in maniera piuttosto agitata.

Perché la Prati fa così discutere e chiacchierare? Per le sue accuse a denti stretti riguardo alla storia di Mark Caltagirone, il fantomatico uomo che anni fa sembrava pronto a sposare Pamela, poi rivelatosi una sorta di fake news.

Caos totale a Mattino Cinque, la Panicucci e le accuse a Pamela Prati

Gli ospiti di Mattino Cinque hanno parlato in maniera disparata di Pamela Prati e del suo percorso all’interno del Grande Fratello. La Panicucci ha subito messo in chiaro un dramma che la nota attrice avrebbe avuto nel recente passato: “Pamela ha raccontato anche un momento molto grave che ha vissuto in prima persona…Ha pensato addirittura al suicidio…”

La prima a parlare è stata l’opinionista Patrizia Groppelli, la quale ha puntato il dito sul suo passato burrascoso: “Adesso è facile dimenticare il suo passato…Sta facendo un ottimo percorso al GF Vip e sta cercando di smarcarsi da questa cosa, ma attenzione con le parole…”

Contro le parole di Pamela, accusatoria nei confronti di alcuni suoi coinquilini e colleghi, anche Raffaello Tonon: “I colleghi le hanno teso una trappola? Non mi pare…Nessun collega le ha presentato Mark Caltagirone…”

Clima teso per quanto riguarda l’argomento Pamela Prati. La conduttrice Federica Panicucci ha cercato di smorzare le polemiche nei confronti della showgirl, anche se Tonon ha rilasciato qualche parola positiva: “Prendetevi gioco delle persone che hanno subìto un lavaggio nel cervello…Se capita a voi poi non vi lamentate…Ci dovete passare nelle situazioni per giudicare…E’ una vittima!”