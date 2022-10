Un Posto al Sole, l’amara confessione di Franco Boschi: “Ho faticato tantissimo”

Peppe Zarbo, l’attore che incarna il ruolo di Franco Boschi in Un Posto al Sole, ha parlato del momento delicato durante il set

Un Posto al Sole è un prodotto che vince per la sua longevità assoluta in TV, soprattutto per l’affezione da parte del grande pubblico italiano. Molti i temi trattati, gli intrecci tipici da soap opera e le novità stagione dopo stagione.

Parte del successo si deve anche ai personaggi storici. Sono diversi i volti noti di Un Posto al Sole presenti quasi dagli albori della soap di Rai Tre. Uno di questi è Franco Boschi, il bel tenebroso di Palazzo Palladini, ormai padre di famiglia ma protagonista di varie vicissitudini anche pericolose.

Dal 1998 il volto di Franco Boschi è prestato dall’attore siciliano Peppe Zarbo. Un interprete convincente, dall’aspetto severo e burbero ma allo stesso tempo molto saggio. Zarbo, in una recente intervista, ha però ammesso di non essere sempre stato a suo agio sul set.

Peppe Zarbo e quelle difficoltà nel girare le scene con l’attore di Roberto Ferri

Come raccontato al settimanale Nuovo TV, Peppe Zarbo si sente in famiglia nel girare le scene e le puntate di Un Posto al Sole. Ma alla domanda su alcune situazioni particolari e scomode createsi sul set, non ha avuto dubbi.

Zarbo, nei panni di Franco Boschi, ha fatto fatica a recitare alcune scene con Riccardo Polizzy Carbonelli. Ovvero l’attore che interpreta da sempre il cinico imprenditore Roberto Ferri.

Questa la spiegazione: “Ci stimiamo e ci vogliamo bene. Infatti nella scena in cui i nostri personaggi hanno litigato ho faticato moltissimo a essere aggressivo e a mandarlo a quel paese. Vi anticipo, però, che l’amicizia tra Ferri e Boschi potrebbe tornare”.

Nelle scorse puntate infatti Franco Boschi ha preso a male parole Roberto Ferri, per via della storia relativa al suo figliastro Nunzio e alla fidanzata Chiara. Quest’ultima letteralmente minacciata dall’imprenditore.

Peppe Zarbo si è lasciato andare anche ad un piccolo spoiler sulle prossime puntate di Upas: “Posso dirvi che Franco sarà coinvolto in una vicenda scomoda, che riguarderà però non solo lui, ma tutti gli abitanti di Palazzo Palladini”.