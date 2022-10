Bollette luce e gas, quanto pagheremo a dicembre: batosta di fine anno

Gli italiani si preparano alla stangata di fine anno per quanto riguarda le bollette di luce e gas: andiamo a vedere quanto pagheremo a fine anno.

L’argomento più caldo degli ultimi mesi è senza ombra di dubbio il costo di luce e gas. Infatti tutto il popolo italiano si prepara alla stangata di fine anno: cosa succederà durante il mese di dicembre.

L’argomento del giorno negli ultimi mesi è sempre lo stesso, ossia il costo delle bollette di luce e gas. Infatti milioni di italiani stanno fronteggiando i rincari e così sarà anche per i prossimi mesi. Infatti le bollette di luce e gas sono arrivate a prezzi record, e il rincaro non accenna ad arrestarsi. L’enorme speculazione che gira attorno ad aumenti incomprensibili sembra essere molto più forte anche delle iniziative del Governo che ha cercato in questi ultimi mesi di arginare gli aumenti.

La priorità della coalizione a guida Giorgia Meloni sarà quella di trovare una soluzione ai rincari energetici. Infatti l’obiettivo è evitare un nuovo aumento dei prezzi. L’analisi di Assoutenti per il Corriere della Sera ha stimato un rincaro delle tariffe ancora del 59% entro dicembre. Prendendo ad esempio i consumi degli elettrodomestici e paragonandoli a quelli dell’ultimo trimestre del 2021, si capisce che il prezzo è aumentato di ben tre volte rispetto allo scorso anno. Andiamo quindi a vedere quanto pagheremo e soprattutto come risparmiare.

Bollette, luce e gas continuano ad aumentare: cosa sta succedendo

Oramai tutti sappiamo che gli elettrodomestici incidono molto sul costo energetico per ogni famiglia. Specie nel nostro mondo iper tecnologico i dispositivi elettronici che restano accesi in standby anche quando non vengono utilizzati abbondano nelle case degli italiani. Rispetto all’ultimo trimestre dell’ultimo anno però i costi sono triplicati e quando va bene sono solamente raddoppiati. Alla luce di questi rincari però ci sono dei metodi per risparmiare sui costi della bolletta a fine mese.

La prima è quella di sostituire tutte le lampadine di casa alogene con quelle a led che consumano molto meno. Se si deve cambiare un elettrodomestico puntare su quelli che hanno una classe energetica A+++. Seppur questi costano leggermente di più, c’è da dire che il risparmio in bolletta a fine mese è assicurato. In alcune fasce orarie come quelle notturne il costo energetico è inferiore. Applicare un uso più intelligente degli elettrodomestici può rivelarsi molto efficace. Quindi lavatrice e lavastoviglie consumano molto meno se fatte di notte. Mentre infine consigliamo a tutti di spegnere tutti quei dispositivi in stand-by.