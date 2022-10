“Ho sofferto questo problema”, Belen a cuore aperto: è stata in terapia

Belen Rodriguez parla a cuore aperto a tutti coloro che la seguono: anche lei è stata in terapia perché ha sofferto tanto

Non è più un tabù la terapia, come lo è stata un tempo, ma sensibilizzare non sarà mai abbastanza e anche la showgirl argentina ha ammesso di aver sofferto per un problema in particolare a tal punto di aver avuto bisogno dell’aiuto di un professionista.

Nella puntata di martedì 4 ottobre, Belen Rodriguez è tornata come Iena all’omonimo programma. Durante un servizio le è stata mostrata una confessione di Fabrizio Corona che ha parlato della chirurgia estetica, di filler, botox e tutta una serie di microinterventi a cui ricorre per “la perfezione estetica”. La showgirl argentina ha attentamente guardando il video con una fragorosa risata ed ha poi raccontato la sua esperienza. Molto spesso, infatti, Belen viene utilizzata come modello di perfezione tra le donne, ma lei stessa soffre di tante insicurezze.

“Cosa pensi quando ti svegli e ti guardi allo specchio?”, le chiede un collega, “In genere mi piaccio molto quando mi sveglio. Col passare degli anni, con le gravidanze, ci sono stati periodi in cui non mi vedevo al top. C’erano momenti in cui mi preoccupavo, più che altro, per come venivo in video. Continuo a farlo perché davanti alla telecamera ti senti un po’ nudo”.

Belen Rodriguez e la terapia: “Ne ho sofferto un sacco”

Tornando al tema della chirurgia estetica aperto da Fabrizio Corona, Belen ha confessato: “Sono una che ne fa uso, ma mi affido a persone che non ti devastano la faccia o ti dicono ‘no, non ne hai bisogno’. Quando si parla di ritocchi tante persone hanno paura di parlarne, non deve diventare un’ossessione”.

Poi la showgirl argentina si è aperta al pubblico raccontando del suo periodo di psicoterapia, in particolare non credeva più ai complimenti che la gente le rivolgeva per strada: “Tanto me lo dicono perché sono Belen. Ho sofferto un sacco questo problema, ho iniziato quando ho chiesto il divorzio la prima volta, che per me è stato un dolore incredibile, non riuscivo a superarlo”.