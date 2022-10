Ballando con le Stelle, Milly Carlucci spiazza tutti: in pista ci sarà anche lei. Prima puntata spettacolare per lo show di Rai 1

Dal 2005 per il pubblico di Rai 1 c’è un appuntamento immancabile ogni sabato sera, quello con Ballando con le Stelle. Ancora una volta al timone dello show danzereccio c’è Milly Carlucci che mai come quest’anno ha deciso di sfidare la concorrenza, Canale 5 in testa, con nomi pazzeschi.

L’ultimo è arrivato in queste ore ed è un vero colpo a sorpresa. Perché, come anticipa TvBlog, la conduttrice è riuscita a convincere anche Carlotta Mantovan che nella prima puntata sarà la ‘Ballerina per una notte’. La vedova di Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente il 26 marzo 2018, non ha mai amato apparire in televisione e quindi le sue comparse sono state molto rare.

Ma con Milly c’è un rapporto particolare, anche perché Frizzi era stato uno dei concorrenti proprio nella prima edizione di Ballando (faceva coppia con Samanta Togni). E così Carlotta lascerà la Francia, dove si è trasferita già da alcuni mesi insieme alla figlia Stella (che ora ha 9 anni) per seguire i suoi amati cavalli. E la vedremo esibirsi in una coreografia creata ad hoc insieme ad uno dei Maestri.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci spiazza tutti: da sabato 8 ottobre le prime sfide

Il nome di Carlotta Mantovam di sicuro impatto sul pubblico, è solo una delle molte novità che dobbiamo aspettarci dalla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Da sabato 8 ottobre infatti cominceremo a vedere tutte le nuove coppie che punteranno al titolo vinto nella passata edizione da Arisa e Vito Coppola.

In pista ci saranno Paola Barale e Roly Maden, Gabriel Garko e Giada Lini, Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Marta Flavi e Simone Arena. E ancora, Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Rosanna Banfi e Simone Casula, Ema Stokholma e Angelo Madonia, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, Dario Cassini e Lucrezia Lando, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Alessandro Egger e Tove Villfor.

Confermatissima la giuria, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni. Tornerà anche il conduttore tv e giornalista Alberto Matano e nella “Giuria popolare” al fianco di Rossella Erra rivedremo due protagonisti amatissimi del programma, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.