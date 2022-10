“Voglio uscire, provo disagio” il GF Vip perde pezzi: Signorini indaga sul motivo

Una delle pagine più tristi della storia della TV italiana e Alfonso Signorini non l’ha nascosto: adesso è fuga dalla casa del GF Vip

Il pubblico da casa è stato feroce e non ha perdonato. Quanto è accaduto a Marco Bellavia è stato pagato a caro prezzo da soltanto due concorrenti -ingiustamente- ma c’è chi vuole lasciare la casa per quanto accaduto.

“Nel bene o nel male questo è un reality ed anche nella vita di tutti i giorni, quando tendi una mano, non tutti sono disposti a prenderla”, così Sonia Bruganelli ha commentato la triste pagina della storia della TV che è andata in scena ieri sera su Canale 5. A seguito del caso Bellavia, Mediaset nella persona di Alfonso Signorini avrebbe dovuto dare un segnale forte che è arrivato soltanto per metà: Ginevra Lamborghini è stata squalificata, Giovanni Ciacci è andato al televoto flash e fatto fuori dal pubblico. E tutti gli altri?

Ad assumere comportamenti riprovevoli nei confronti di una persona che ha chiesto esplicitamente aiuto, Marco Bellavia, sono stati quasi tutti, con la buona pace di 4-5 elementi che gli hanno porto l’altra guancia. Scenette pietose, anche durante la puntata stessa –vedi il caso di Gegia– che hanno dimostrato quanta poca onestà intellettuale vige nella casa del Grande Fratello VIP quest’anno.

GF Vip 7, Sara Manfuso vuole lasciare la casa: con lei anche Elenoire

Sara ha affermato che potrebbe volere abbandonare la Casa: Alfonso vuole approfondire con lei il perché di questa riflessione… #GFVIP pic.twitter.com/UhyTg3AAD5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 3, 2022

In chiusura della puntata di ieri, Sara Manfuso è andata in confessionale per dire ad Alfonso Signorini di voler lasciare la casa: “Mi è pesato tanto quello che è successo a Marco è una cosa enorme. Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita. Io so che mi sono comportata bene, però sto male per lui”.

Nel corso della puntata, Sara ha avuto un grosso scontro con Sonia Bruganelli che l’ha accusata di non essere andata fino in fondo e, pertanto, di non potersi considerare migliore degli altri. Alfonso Signorini, infatti, ha pensato che il motivo del malumore di Sara potesse essere proprio questo: “Tu sei una delle persone che è stata più reattiva anche su questo tema legato a Marco, abbiamo visto i filmati. Questo tuo malumore da dove nasce? Da Sonia? Diciamo le cose come stanno”.

Al termine della pietosa puntata di ieri sera che ha gonfiato gli ascolti per Canale 5, raccogliendo 3.313.000 telespettatori e il 25,1% di share, anche Elenoire Ferruzzi ha palesato questo suo disagio nel rimanere ancora all’interno della casa del GF Vip.

Una triste pagina di televisione italiana

Alfonso Signorini ha provato al meglio ad uscire da una situazione molto complessa che, in fondo, pesava tutto sulle sue spalle: è lui che ha scelto chi mettere in casa, è lui a non essersi accorto del disagio di Marco e con lui anche la produzione. Se è vero che per una prima parte della puntata di ieri, lunedì 3 ottobre, tutto stava andando come doveva essere, è anche vero che la squalifica di Ginevra ha creato molto dissenso. La Lamborghini ha indubbiamente sbagliato, ma come lei tanti altri -che neppure sono stati citati- e purché questo costi molto al programma -è lei ad aver creato le migliori dinamiche finora- è inspiegabile la decisione di non prendere uguale provvedimento anche per altri vipponi.

Immediatamente, infatti, la decisione di mandare in nomination 4 dei tanti artefici dell’abbandono della casa di Marco Bellavia ha fatto infuriare il web:

L’esclusione di Giovanni Ciacci non è ancora soddisfacente per l’opinione pubblica, perché tra quelli che sono ancora in casa, c’è chi ha fatto ancor peggio di Ginevra -indubbiamente vittima del politcally correct- eppure è rimasto comodamente sul divano.