“Ci dissociamo”, il caso Bellavia scatena un terremoto: GF Vip perde uno sponsor?

Quanto è accaduto a Marco Bellavia al GF Vip è assurdo e c’è chi ne ha preso subito le distanze: lo sponsor del reality parla chiaro

Il web ha iniziato la sua rivoluzione ed il reality show – e tutte le sue componenti – sono sotto accusa. Il trattamento riservato al concorrente affetto da depressione è ripugnante per l’opinione pubblica e c’è chi ha deciso di tutelarsi.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip, probabilmente la più attesa della stagione, nonché quella che deciderà le sorti di Mediaset e Alfonso Signorini. Quanto accaduto nella casa del reality show a Marco Bellavia ha dell’assurdo: al di là di chi è, resta di fatto oggettivamente che un uomo affetto da depressione sia stato schernito, bullizzato, escluso a tal punto da prendere la decisione di lasciare la casa.

Sul web è iniziata la rivoluzione ed i telespettatori hanno scritto messaggi e lettere di reclamo o lamentele a tutti coloro fanno parte del reality, in qualsiasi forma. Uno degli sponsor del GF Vip ha deciso di tutelarsi con un comunicato forte e chiaro.

GF Vip, a rischio lo sponsor? Il comunicato a chiare lettere di Amica Chips

Con un comunicato diffuso sui social di Amica Chips, l’azienda che è sponsor del GF Vip per quest’anno ha voluto prendere una posizione forte nei confronti di quanto è accaduto negli ultimi giorni con Marco Bellavia: “Amica Chips è da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione. Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli. Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del GF Vip, ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che NON facciamo NOI essendo sponsor del programma, ma non fautori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono”.

Un comunicato evidentemente doveroso per la pioggia di critiche che lo stesso reality show ha avuto, che si conclude con: “Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola”. Amica Chips è il primo sponsor ad alzare la voce e prendere una posizione molto chiara nei confronti di quanto sta accadendo nella casa del GF Vip, chissà che non ne seguiranno altri.