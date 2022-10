Mara Venier e Romina Power, amicizia finita? Decisione irrevocabile – VIDEO

Mara Venier si schiera con Loredana Lecciso? La conduttrice non ha risparmiato complimenti per il gran ritorno in televisione della compagna di Al Bano, che è stata definita come una donna che viene fraintesa perchè troppo timida.

Mara Venier e Romina Power hanno sempre detto di essere grandi amiche, prima che colleghe nel mondo dello spettacolo. Qualcosa però deve essere successo, e lo si è visto soprattutto da come è iniziata la puntata del 2 ottobre di Domenica In. Nei primi minuti si è sentito Il ballo del qua qua, e poco dopo si sono fatte alcune dichiarazioni importanti.

Loredana Lecciso, dopo 18 anni, ha deciso di tornare come ospite a Domenica In. Non appena la compagna di Al Bano ha iniziato a parlare, Mara Venier l’ha subito interrotta. La conduttrice ha infatti subito chiesto di non nominare Romina Power, e poco dopo ne ha voluto spiegare le motivazioni: è arrivata una diffida proprio da Romina Power.

Mara Venier avvisa Loredana Lecciso: “Non lo dire!”

La Zia Mara ha quindi voluto fare gli auguri a Romina Power, spiegando che il 2 ottobre ha compiuto 71 anni. Il video in cui manda gli auguri all’ex compagna di Al Bano, forse anche per il tono e lo sguardo della conduttrice di Domenica In, è diventato subito virale. Con Loredana, la Venier è voluta ripartire proprio dal 2004, quando è scomparsa dalla Tv.

La compagna di Al Bano non lo ha detto chiaramente, ma dalle sue parole sembra di capire che si è ritirata dal mondo dello spettacolo proprio per le critiche ricevute e, forse, per la sua emotività nel gestire le situazioni. Anche Al Bano, in una dedica che ha fatto mandare in onda a Domenica In, si è detto contento che finalmente Loredana sia uscita di casa.

La conduttrice ha aiutato Al Bano e la compagna a riappacificarsi?

Mara Venier ha anche voluto svelare alcuni retroscena riguardo la relazione fra Loredana Lecciso, Al Bano ed il legame che li lega a lei. Ha ricordato di essere stata opinionista a L’Isola dei Famosi, quando Loredana lasciò in diretta Tv il cantante. Ha inoltre raccontato di essere andata a Cellino San Marco “per riunire le cose in un momento difficile“.

Mara Venier e Rita Dalla Chiesa hanno rivelato di essere andate a Cellino San Marco nel momento in cui Al Bano aveva avuto un infarto. Fra Loredana Lecciso e le due icone della televisione ci sarebbe un profondo legame di amicizia. Mara Venier ha anche aggiunto che ha vinto la Lecciso, e che la compagna di Al Bano ha ricevuto spesso troppa cattiveria.

Ecco il video in cui Mara Venier fa gli auguri a Romina Power, spiegando a Loredana Lecciso di aver ricevuto una diffida:

Per rivedere l’intera puntata di Domenica In del 2 ottobre, che inizia proprio con l’intervista a Loredana Lecciso, clicca qui.