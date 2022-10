Mara Venier saluta Domenica In? La frase ha gelato tutto il pubblico, la popolare conduttrice di Rai 1 è arrivata di fronte ad un bivio

Passerà alla storia per avere battuto anche Pippo Baudo e non è un’impresa da poco. Perché il conduttore siciliano, uno dei padri della tv italiana, si è fermato a 13 edizioni di Domenica In. Invece Mara Venier ha cominciato da poco la sua quattordicesima stagione nel salotto di Rai 1 e tutti si chiedono fino a quando andrà avanti.

In realtà se lo chiede anche lei che si è confessata questa settimana con una lunga intervista a ‘Chi’. Perché Mara è la prima a non avere certezze, ma le piace navigare a vista. Intanto farà questa edizione e poi come al solito quando arriveranno a giugno e alla chiusura del programma valuterà se andare avanti.

Ma c’è un’altra frase dell’intervista che ha gelato il suo pubblico aprendo scenari inquietanti sul suo futuro: “Sono passati 30 anni dal mio debutto in tv, eppure sono ancora qua. Anzi non ho mai avuto così tante offerte come in questo periodo”. Offerte che la porteranno a considerare il suo impegno a Domenica In per privilegiare altrui programmi? Ancora non lo sappiamo, ma il rischio esiste.

Mara Venier saluta Domenica In? Il marito ha un desiderio, ma per ora non spinge

La verità è che lei si diverte ancora molto ad entrare nelle case di milioni di italiani con il contenitore domenicale di Rai 1 e non ha nessuna voglia di mollare. Però c’è chi spera che prima o poi cambi idea e decisa di dedicarsi un po’ di più alla famiglia. Lui è Nicola Carraro, suo compagno da più di 20 anni e da un po’ di meno anche marito.

In una recente intervista a Novella 2000, la sua rassegnazione è apparsa chiara: “Vorrei che lavorasse meno, perché Domenica In è un impegno di quaranta settimane l’anno, non ci sono weekend, Pasque… Lavora tutta la settimana, ininterrottamente, la televisione sta diventando sempre più difficile. Non so però se ci riuscirò, perché ama così tanto il suo lavoro e Domenica In che ormai credo di aver sposato Domenica In”.

E così sarà anche questa domenica, 2 ottobre, con una serie di ospiti interessanti a partire da Asia Argento che racconterà la sua carriera e la vita privata. Sarà anche l’occasione per chiarire definitivamente i suoi rapporti con lo chef Anthony Bourdain, morto suicida nel giugno 2018. Poi anche Loredana Lecciso e la figlia Jasmine, Serena Rossi che torna con Mina Settembre 2, Enrico Brignano e Flora Canto.